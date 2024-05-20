AKP’NİN GÜNDEMİNDE HALK YOK

Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı tarafından açıklanan ve 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruluşu duyurulan Yatırım Fonu’nun Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmesi beklenirken CHP’den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat; AKP’nin milletin ihtiyaçlarını gözetmeyen politikalarını eleştirerek; “Enflasyon sorunu çıkmaz bir hal almaya devam ediyor. Mehmet Şimşek’in gündeminde ise fonlar yer alıyor.” diyerek konuya ilişkin çekingelerinin altını çizdi.

FONLAR DENETLENMİYOR, KAYNAKLAR BELİRSİZ

“TYF’ye hangi kaynaktan sermaye aktarıldı? Payımıza en az 100 milyon dolar düştüğü ifade ediliyor. Yani 3,2 milyar TL. Memurların servislerini kaldırınca sağlanacak tasarruftan daha fazla bir bedelden söz ediyoruz. Bunu, milletimiz adına sorgulamak zorundayız.” diyen CHP’li Karabat; fonlara ilişkin en önemli sorunun denetimsizlik olduğunun altını çizdi.

Bu fonların, devletlerin himayesinde uluslararası piyasalardan milyarlarca dolarlık borçlanma yaptığını da belirten Karabat Türkiye Varlık Fonu’nu hatırlatarak; “Türkiye Varlık Fonu kuruldu ve bu fon denetiminden kaçırılıyor. Sözde TVF ile de yatırımlar artacaktı ama AKP’lilere ikinci maaş sağlamaktan öteye gidemiyor.” dedi.

Sosyal Medya Linki: https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1792488223995834814?t= Ws4ZRyibScTMwt-9Y2t6mA&s=19

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)