İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar kapsamında, ilçe protokolü Küçükçekmece Belediyesi önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, üzeri açık otobüs ile birlikte ilçe turu atarak, sokak, pencere ve balkonlardaki vatandaşı selamladı. Küçükçekmecelilerin bayram sevincine ortak olan Çebi, vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Mert Demir şarkılarıyla hayranlarını mest etti

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü’ne taşınan kutlamalara on binlerce kişi büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Amfi Tiyatro’da DJ performansıyla başlayan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, şarkıları dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran ünlü sanatçı Mert Demir sahne aldı. Sahne performansıyla katılımcılardan tam not alan sanatçı, “Acı Veriyor, Pusulam Rüzgâr, Cehennemin Dibi, Ateşe Düştüm, Gözlerime Bak, Antidepresan’ gibi dillere pelesenk olan şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri Küçükçekmecelilerle birlikte dinleyen Başkan Çebi, ünlü sanatçıya teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Kemal Çebi: Bu milletin umudu da geleceği de gençlerdir

Konser alanını dolduran vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Bugün 19 Mayıs… Hepimizin en önemli bayramlarından bir tanesi. Milli mücadelenin başlangıcını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs’ı kutlamak için bir araya geldik. 19 Mayıs; Atatürk’ün “Benim Doğum Günüm” dediği gündür. Bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu milletin umudu da geleceği de sizsiniz sevgili gençler. Onun yolunda, onun izinde yürümeye devam edeceğinize hiç şüphem yok. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)