KAYAŞEHİR MAHALLESİNDE KOMŞULARLA BULUŞMA



Kayaşehir Mahallesi’nde düzenlenen stant çalışmasında komşularla buluşan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, komşuların gösterdiği ilgi için teşekkürlerini iletti. “Kayaşehir Mahallemizdeki stant çalışmamızı gerçekleştirerek değerli komşularımızla buluştuk. Gösterdikleri ilgi için tüm komşularımıza teşekkür ederiz,” dedi Kayabaşı.



KADIN KOLLARI ETKİNLİĞİNDE KADININ GÜCÜ



Başakşehir Kadın Kolları, Başakşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Öksüz’ün eşi Serpil Öksüz ve parti emekçisi kadınlarla birlikte Ayazma konutlarında verimli bir çalışma gerçekleştirdi. “İşte kadının gücü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullanan Kayabaşı, kadınların seçim sürecindeki aktif rolüne dikkat çekti.



KAYABAŞI SELANİKLİLER DERNEĞİ ZİYARETİ



Ayrıca Kayabaşı Selanikliler Derneği’ni ziyaret ederek, “Kayabaşı köyümüzün sorunlarını ve o sorunların çözümlerini konuştuk. Çay ve keyifli sohbet eşliğinde samimi bir sohbet için dernek başkanımıza, yönetimine ve üyelerine çok teşekkür ederiz,” dedi.



İOSB YÖNETİMİ İLE VERİMLİ GÖRÜŞMELER



İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret eden Kayabaşı, İOSB’nin değerli yönetim kurulu başkanı Mustafa Keskin’e ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkürlerini sundu. “İOSB’nin gelişimi ve çalışanlarımızın refahı için yapılacak çalışmaları tartıştık. Bu verimli görüşme için teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.