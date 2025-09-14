DUAYEN İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN SİYASİ BASKILARA KUVVAYİ MİLLİ RUHU İLE İTİRAZ EDEREK BAKSILARINIZ BİZİ YALDIRAMAZ DEDİ…

Sunucu Özgür Ölçer’in ilçe başkanımız Metin Doğan’ı selamlama konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum dedi. CHP Zeytinburnu ilçe başkanı ve 39.olağan Kongrede tek aday olarak giren Metin Doğan Ak Parti hükümetlerinin politikalarını yerden yere vuran bir konuşma yaptı. ”Değerli katılımcılar sayın delegeler 39.Zeytinburnu ilçe kongremize hepiniz hoşgeldiniz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Bakırköy - İstanbul

Bugün aramızda dayanışma için gelen siyasi parti ilçe başkanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, Dernek ve vakıf başkanlarımız başta olmak üzere aramızda bulunan herkese kendim ve partim adına teşekkür ederim.

CHP iç işleri bakanlığına 5 kuruşluk pul yapıştırılarak verilen dilekçe ile kurulan bir parti değildir. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. AKP ve yargı gücü bizi esir alamaz.

AKP yöneticileri boş nutuklar atarak Filistin ve Gazze’de yaşanan katliamı durduramaz. Lafa gelince AKP mangalda kül bırakmıyor ama konuşmaları Gazze’de hiçbir sorunu çözmedi çözecek gibi de görünmüyor.

AKP yargısı 30 Ekim’de Esenyurt ilçe belediye başkanımızı Prof. Dr. Ahmet Özer’i haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alıp hapse attı. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman böyle bir rezillik yaşamamıştı.

AKP önce başkanlarımızı tehdit ve şantaj ile ya hapis ye Ak Partiye geçersiniz diye tehdit ederek kendisine katılmayı zorladı. Şimdi ise tutuklanan başkanlarımızın yerine vekil seçtiğimiz kişileri kendilerine katılmaya zorlayarak yıkılmadık ayaktayız mesajı vermeye çalışıyorlar ama bu halk onlara 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçilerinde kırmızı kart gösterdi.

AKP yargısı eli ile ne yaparsa yapasın biz diren direne kazanmaya alışık bir partiyiz.

AKP seçimde başarı elde etmek için umudunu birlik ve beraberlik içinde hareket eden CHP’yi karıştırmak için il başkanlığımıza kayyım atadı.

Şu anda genel merkezimize kayyım atamak için ciddi bir çabanın içinde olduğunu biz görüyor ve biliyoruz.

Halkımızın CHP’ye bağladığı umudu yeşertmek için ilk genel seçime kadar birlik ve beraberlik içinde hareket ederek AKP’nin mülkiyet hakkı, eğitim hakkı başta olmak üzere her şeyimizi yok etmeye kesinlikle müsaade etmeyeceğiz dedi.

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan konuşmasının sonuna doğru sert bir dil ile AKP hükümetini eleştirerek belediye başkanlarımızı ve parti yöneticilerimizi tutuklayarak ülkenin ekonomisini, adaletini, eğitimini, tarımı ve diğer kronikleşen hiçbir sorunu çözemezsiniz.

Akınızı başınıza alın demokrasi içinde hemen erken seçime gidin halk kimi isterse o ülkeyi yönetsin. Çıkın sokakta seçmene sorun en az % 80’i eken seçim istemezse biz de CHP olarak bu isteğimizden vaz geçeceğiz dedi.

Doğan’n konuşması sık sık salonu hınca hınç dolduran kalabalık tarafından slogan ve alkışlarla kesildi.

378 DELEGE TEK ADAY METİN DOĞAN’A OY VERMEK İÇİN SALONA GELDİ

Yoğun bir katılımın olduğu kongrede tek liste olmasına rağmen 3 oy kullanma sandığının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Metin Doğan 38.Olağan kongrede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni seçilecek arkadaşlarına ise gece gündüz çalışarak ülkemizi ve baskıcı ortamdan kurtaracağız dedi.

Kongrenin katılımcıları arasında Türkiye Ortopedik Engeliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Bağbekleyn, Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şube Başkan Yarımcısı ve 1 Engelli Yaşam Youtube kanalı Kurucusu Adnan Saygılı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Engelli Hakları Komite Üyesi Duygu Altıok 'da kongreye katılan davetliler arasında idi.

Bizde İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Medya Grubu olarak CHP Zeytinburnu 39.olağan kongresinin ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)