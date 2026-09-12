Ak Parti Adalet’e güvenin % 10’ların altında düştüğü, ekonominin perişan olduğu, sağlıkla bir çok branşta randevuların 3 veya 6 ay arasında verildiği Eğitimde, tarımda, hayvancılıkta dış siyasetle özetle yaşamın bir çok alanında ciddi sorunlar yaşıyor halkın önemli bir kesimi.

Bugün toplumun % 75’i kendisini mağdur edilmiş bir grubun içinde görüyorsa 24 yıllık ülke yönetimini yapan parti nasıl olduğunu bilmediğimiz anketlere göre % 30 ile 34 arasında oy aldığını söylemeleri bana çok manidar gelmiyor.

Eğer bu anketler doğru ise başta şu an en yüksek oyu aldığı söylenen ana muhalefet partisi YENİ PARTİ yönetimi şapkasını önüne koyup biz nerede hata yapıyoruz sorusunu kendisine sorup cevabını bulmalıdır.

Adalet bakanı Akın Gülek Özgür Özel’in iddialarını unutturmak için Gülistan Doku, Rojin Kabaiş dosyaları başta olmak üzere toplumun ilgi ile takip ettiği davaları yeniden açarak halkın takdirini toplamayı başardı.

YENİ PARTİ’ nin şu an yapması gereken en önemli iş tanıtım’ a önem vermelidir.

Bunu da A Haber, TRT,TGRT, Kanal 7,Ülke Tv.Net, CNN Türk ve diğer iktidar yanlısı medya ile yapması mümkün değil.

Yeni parti ve diğer muhalefet partileri seslerini ve partilerine seçmenin ilgisini işini ciddi yapan tarafsız medya ile yapmaları çok faydalı olur.

Yaptığımız sokak röportajları başta olmak üzere orijinal içeriklerimiz ile günlük 3.5 milyon kişi bizi takip ediyor.

Ben Yeni Parti İstanbul Tanıtım Medyadan sorumlu il başkan yardımcısı olsaydım ilk olarak İstanbul’un 39 ilçesinde işini hakkı ile yapan medya mensuplarının tespit eder onlarla bire bir tanışarak nasıl bir işbirliği yapacağımıza karar vermek adına güzel bir çalışma yapardım..

AK PARTİ 2.5 sene Bayrampaşa’yı, Beykoz’u,Tuzla’yı Çekmeköy’ü, Üsküdar’ı ve toplamda İstanbul’da CHP’den aldığı 9 Belediye ile seçmene şu imajı vermek istiyor “Ben halen ilgi duyulan bir parti olmasam CHP’li 9 belediye neden bize geçsin” ?

Siyasi gelişmeleri takip edenler bu geçişlerin hangi gerekçeler ile olduğunu biliyor ama seçmenin büyük kısmı detaylarla değil sonuçla ilgileniyor.

Diyor ki Yeni Parti gelecek vaad etseydi bu adar Belediye başkanı Ak Partiye değil Yeni partiye geçer veya oradan ayrılmazdı diyenler az değil.

YENİ PARTİ İLK KURULDUĞI ZAMAN OYLARININ % 34 -36 BANDINDA GÖSTEREN BİR ÇOK TV KANALI VE ANKET FİRMALARI NASILSA YAKINDA BİR SEÇİM YOK BİZ İŞİMİZE HANGİ RAKKAM YARIYORSA ONU YAZIP SÖYLEYELİM DEMİŞ OLMASALARDI YENİ PARTİNİN OYNU YARIYA DÜŞÜRMEZLEDİ.

GEREKÇE OLARAK DA TBMM’DEKİ ÇERÇEVE YASADA BAZI VEKİLLERİN EVET BAZILARININ DA HAYIR DEMELERİNİ GÖSTERİYORLAR.

ALLAH AŞKINA BUNDAN DOLAYI BİR PARTİNİN OYU HİÇ YARIYA DÜŞRE Mİ ?

YENİ PARTİ GURUP KARARI ALMADI VEKİLLERİM SERBESTTİR DEDİ. BU KARARDAN DOLAYI NEDEN OYLARI YARIYA DÜŞSÜN ?

Ak Parti 30 Ekim 2024’den bu yana sandıkta kazanamadığımız belediyeleri CHP’den 3/5 meclis üyesi transfer ederek alalımın hesabını yapıyor.

Üsküdar’da Sinem Dedetaş sandıkta en yakın rakjbi Ak Parti adayı Hilmi Türkmen’e 24 bin oy ve 11 meclis üyesi farkı atarak seçimi kazandı.

Dikkat CHP meclis üyesi 29 ,Ak Parti Meclis üyesi 17 ama 8 Eylül’de yapılan meclis oylamasında Ak Parti adayı 23 oy CHP adayı 19 oy alarak başkan vekilliği seçimini kaybetti. CHP ve Yeni Parti buradaki sonucu bakarak daha yapılacak başkan vekilliği oylamasına katılmayarak buyurun belediyemize ÇÖKÜN demelidir. Çünkü en azında biz kazandık demeyeceklerdir.

Ak Parti Ama Öyle Ama Böyle CHP’den;

1-Esenyurt’u aldı

2-Şişli’yi aldı

3-Bayrampaşa’yı aldı

4-Beykoz’u aldı

5-Gaziosmanpaşa’yı aldı

6-Tuzla’yı aldı

7-Çekmeköy’yü aldı

8-Şile’yi aldı

9-Üsküdar’ı aldı

SEÇİLDİĞİ HALDE GÖREVİNİN BAŞINDA OLMAYAN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

1-Beylikdüzü

2-Avcılar

3-Adalar

4- Beşiktaş

5-Büyükçekmece

CHP 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde İstanbul’un 39 ilçesinin 26’sın da belediye başkanlığını kazanmıştı.

Ancak daha seçimin 6. Ayında CHP’li başkanlar için tehlike çanları 30 Ekim 2024’de ilk olarak Esenyurt belediye başkanının tutuklanması ile TOPAL ördek yapma süreci resmen başladı.

Ocak 2025’de bu sefer iş Beşiktaş Belediyesine sıçradı.

Ak Parti üst yönetimi sık sık bu tutuklamalardan sonra Turpun büyüğü heybede diyerek ası hedefin İBB olduğunu işaret ediyordu.

Slogan belli yapsa Ak Parti yapar dediler 31 Mart 2024 seçiminde İmamoğlu en yakın rakibi Ak Parti adayı sayın Murat Kurum’a 1 milyon’ dan fazla oy farkı atarak 23 Haziran 2019’da attığı 806 bin farkın rekorunu kırması Ak Partiyi kızdırdı.

Sen misin Ak Partiye bu kadar büyük fark atan dercesine daha seçimin birinci senesinin dolmasına 12 gün kala 19 Mart 2025’de İBB’ye asrın yolsuzluğu denilerek İBB’ Ye bir ŞAFAK Operasyonu yapıldı.

Hitlerin propaganda bakanı Gobels ne demişti ta 1940’lı yıllarda. Söyleyeceğiniz yalan ne kadar büyük olursa inanların sayısı o kadar çok olur diyerek destekçilerine sizde taraftarımıza çok büyük yalanlar söylerseniz inananlar daha çok olur demişti.

Üsküdar’da CHP’nin adayı Sinem Dedetaş en yakın rakibi Ak Parti adayı Hilmi Türkmen’e yaklaşık 10 puanlık bir sayı ile 24 bin’e yakın oy farkı atarak belediye başkanlığının yanı sıra 29 meclis üyesi, Ak Parti ise 17 meclis üye kazanmıştı

Peki aradaki bu kadar büyük meclis üyesi farkına rağmen Ak Parti adayı nasıl başkan vekilliğini oylamasında kazanmıştı ?

Çok kolay kent uzlaşısındaki meclis üyesi tahliye olduğu ve belediyeye geldiği halde içeri alınıp oy kullandırılmadı.

Başkan ile beraber 2 meclis üyesi oylamaya 2 gün kala tutuklanıp hapse atıldığı için 3 kişi oy kullanamadı.

Oylama ya 1 gün kala 4 Ak Partili meclis üyesi CHP’den istifa ederek Ak Partiye katıldı.

AK Parti hesap kitap yapıyor diyeceğim ama aklıma 31 Mart 2019 İBB seçimini iptal edip 23 Haziran 2019’da tekrar seçime gittiği zaman pek de ince bir hesap yamamıştı.

Ak Parti yapılacak ilk genel seçimde 24 bin daha az oy alarak kaybettiği Üsküdar’da ne yapalım CHP meclis üyeleri oradan istifa edip bizim partiye katıldı adayımızda oylama da 4 fazla oy ile kazandı diyecek acaba ÜSKÜDAR’ da buna kaç kişi inanır ?

Bayrampaşa’da Üsküdar ile beraber CHP’den alınan 9 ilçe belediye başkan vekillikleri ve başkanların nasıl Ak Partiye geçtiklerini belki bugün bilmeyiz ama Allah ömür verirse siyasi konjoktör değişirse germekler ortaya çıkar inşallah.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner