İnanıyorum ki çok yakında özgürlüğüne, bizlere ve çok sevdiği çocuklara, gençlere kavuşacak. Ülkemiz de aydınlık yarınlara pırıl pırıl evlatlarımızla kavuşacak” dedi.

İBB OKULLARDAKİ SPOR ALANLARINI YENİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Sultangazi’deki Nurettin Uzun Ortaokulu Kapalı Spor Salonu açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, İBB bürokratları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Sultangazi - İstanbul

NURİ ASLAN: “SEÇİLMİŞ İBB BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU İNANIYORUM Kİ ÇOK YAKINDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK”

Kürsüde konuşma yapan İBB Başkanvekili Aslan, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mücadelelerinden biri de Cumhuriyet’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerini yetiştirmekti. Biz de Cumhuriyet’in evlatları olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet’in fırsat eşitliği anlayışıyla tüm çocuklarımız iyi şartlarda eğitim alsın, hayallerine kavuşsun diye çalışıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, bir çocuğun geleceğini ailesinin imkanlarının değil, kendi emeğinin ve hayallerinin belirleyebilmesidir. Bugün açılışını yaptığımız salonun bulunduğu okulun taşıdığı isim de bizim için çok kıymetli.” dedi.

“NURETTİN UZUN ÖĞRETMENİMİZİ RAHMETLE VE SAYGIYLA ANIYORUM”

Okula adını veren Nurettin Uzun’ın yaşamına dair bilgi paylaşan Aslan, “Hayatını çocukların eğitimine adamış bir Cumhuriyet öğretmeniydi. 1961 yılında Habibler’de öğretmenliğe başladı. Tam 41 yıl aynı okulda görev yaptı. Bir öğrencisini yetiştirdi, sonra o öğrencisinin çocuğunu, ardından torununu okuttu. Üç kuşağın öğretmeni oldu. Bir öğretmenin bir mahallede nasıl iz bırakabileceğinin, emeğiyle kaç hayatı değiştirebileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bugün onun adını taşıyan bu okulda çocuklarımız için yeni bir eser açıyor olmak bizim için ayrıca anlamlı. Nurettin Uzun öğretmenimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“44 OKULUMUZA OKUL SPOR SALONU KAZANDIRDIK”

Nuri Aslan, “Bugün Sultangazi’mize 97 milyon liralık yatırımla kazandırdığımız spor salonumuz 780 metrekarelik bir alana sahip. Kapalı spor salonumuzun yanı sıra giriş fuayesi, kadın ve erkek soyunma odaları, eğitmen ve personel odaları, idari birimleri ve diğer destek alanlarıyla çocuklarımızın güvenle kullanabileceği modern ve nitelikli bir tesis yaptık. Üstelik bu salon, İstanbul’un dört bir yanında sürdürdüğümüz büyük bir çalışmanın parçası. 2019’dan bugüne eğitim kurumlarımızın fiziki imkanlarını geliştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini artırmak için toplam 44 okulumuza kapalı spor salonu kazandırdık. Sadece son aylarda 8 kapalı spor salonunun yapımını tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunduk.” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi Tuzla Emine Yıldız Ortaokulu ile Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi’ndeki iki yeni spor salonumuzun yapımına devam ediyoruz. Onları da tamamladığımızda 2026 yılı sonunda okullarımıza kazandırdığımız kapalı spor salonu sayısını 46’ya çıkarmış olacağız. Çünkü bizim için mesele yalnızca bina yapmak değildir. Mesele, İstanbul’un hangi ilçesinde, hangi mahallesinde yaşarsa yaşasın her evladımıza aynı imkanı sunabilmektir. İstanbul'un neresinde olursa olsun, bir çocuğumuzun hayatına dokunabiliyorsak bizim için en büyük yatırım budur.”

“238 BİN 271 ÖĞRENCİMİZE KIRTASİYE VE EĞİTİM SETİ DESTEĞİ SAĞLADIK”

“Biz eğitime sadece okulun kapısından bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün bir ailenin çocuğunu okutması hiç kolay değil. Defteri ayrı, kalemi ayrı, çantası ayrı, beslenmesi ayrı, ulaşımı ayrı… İşte bunun için geçtiğimiz günlerde yeni eğitim desteklerimizi açıkladık. Ve bir kez daha; “İBB Hep Yanında” dedik. Bugüne kadar 238 bin 271 öğrencimize kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık. Yeni eğitim döneminde 50 bin öğrencimizin çanta ve kırtasiye ihtiyacına destek oluyoruz. Ama bununla da yetinmiyoruz. “Kızlar Okusun Diye” desteğimizle ilkokuldaki 90 bin kız çocuğumuzun ailesine 3 bin 500 lira destek vereceğiz. Tüm öğrencilerimize ulaşımda da destek olacağız.”

“ÖĞRENCİ ABONMANI YALNIZCA 1 LİRA OLACAK”

“21 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında belirlenen günde öğrenci abonmanını alan gençlerimizin bir aylık abonmanı yalnızca 1 lira olacak.

Çocuğumuz okula başlarken İBB hep yanında. Spor yaparken İBB hep yanında. Üniversiteye giderken İBB hep yanında. Hayallerinin peşinden koşarken İBB hep yanında. Biz sizlere fırsatlar sunacağız, önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Siz de çok çalışacak, hayallerinizin peşinden gidecek ve bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara taşıyacaksınız. Çünkü Cumhuriyetimizi yaşatacak olan sizlersiniz. Bizim görevimiz de sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak, size daha güzel bir İstanbul ve daha güzel bir Türkiye bırakmak. Nurettin Uzun Ortaokulu Spor Salonumuz Sultangazi'mize, okulumuza ve evlatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)