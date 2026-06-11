Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, il başkan yardımcıları, il yöneticileri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Programda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından, 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlar ile devam eden projeler ve 2026 hedeflerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ulaşım, çevre, sosyal belediyecilik, gençlik, spor ve yaşam alanları başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeler teşkilat mensuplarıyla paylaşıldı.

Program sonrasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik’in eser ve hizmet belediyeciliğinin başarılı örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Pendik Belediyemiz, son 7 yılda hayata geçirdiği eser ve yatırımlarla hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltirken, geleceğe yönelik vizyoner projelerin de temellerini atmıştır. Belediyeciliğin reklamla değil eserle, mazeretle değil hizmetle anlam kazandığını Pendik’te görüyoruz. Milletimizin hayatına dokunan, şehirlerin geleceğini planlayan AK Belediyecilik anlayışı Pendik’te güçlü şekilde yoluna devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de ilçeye kazandırılan hizmetlerin ortak emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, Pendik için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ise teşkilat mensuplarıyla birlikte büyük bir aile olarak bir araya geldiklerini belirterek, Pendik’in her alanda gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunulurken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler ve hedefler de değerlendirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)