Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Trabzon 9. Olağan İl Kongresine katıldı.



Nihat Hekimoğlu’nun il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş Suriye ve ekonomi gündemi üzerine değerlendirmeler yaptı.



İktidar çevrelerinin ‘Suriye’de Türkiye kazandı’ şeklindeki söylemine cevap veren Hüseyin Baş, “Suriye'de yaşanan net bir şekilde İsrail'in ve Amerika'nın galibiyeti. Amerika'nın kayığına bindik, Amerika bu kayığı nereye götürüyorsa oraya doğru hızla ilerliyoruz” dedi.



Hüseyin Baş şunları söyledi; “Türkiye Suriye'de ne kazandı?”



“Türkiye Suriye'de kazandı? Emeklinin maaşı mı artıyor, asgari ücretlinin alım gücü yeterli bir seviyeye mi getirilecek, işsizlik mi azalacak, enflasyon mu düştü? Suriye'yi kazanmışsın, ne kazandın? Türkiye ne kazandı? 13 yıldan beri askerimizi orada tutuyoruz terör tehdidi var diye. Esad varken böyle bir tehdit yoktu. Sen çıkardın bu tehdidi, sen çıkardığın tehdide önlem aldın. Bizim paramızı oraya harcadın. Milyonlarca Suriyeliyi buraya getirdin, bizim paramızı ona harcadın.



“Bırak Suriyelilerin gitmesini sen yenilerini getirme”



Şimdi olaya bak, ‘Suriye radikal unsurlardan arındı’ diyor ya o radikal unsurlar artık kendi gruplarını kuracak. Bunlar kendi gruplarını kurunca orada terör estirecek. Peki sonra ne olacak? Sonra Türkiye'ye yeni bir göç dalgası gelecek. Şimdi, ‘Suriyeliler geri dönecek’ diyorlar ya bırak geri dönmelerini sen yenisini getirme!



“Amerika'nın kayığına bindik, bu kayık nereye götürüyorsa oraya doğru hızla ilerliyoruz”



Suriye’de biz ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Amerika'nın kayığına bindik, Amerika bu kayığı nereye götürüyorsa oraya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da bakıyorsun bunların troll orduları var, troll siyasetçileri de var.

Bunlar hemen başladılar öyle Halep'te iki üç tane bayrak gördüler, Emevi caminde namaz kıldılar falan… Emevi Cami'de namaz kılıyorlar tamam da mesele nerede secde ettiğin değil ki kime secde ettiğin. Sen kime secde ediyorsun? Orada namazda ‘Allahuekber’ diyorsun dönüyorsun ‘En büyük Amerika, Amerika ne derse o olur’ diyorsun.



“Erdoğan'la Atatürk'ü kıyaslıyorlar”



Suriye'de yaşanan net bir şekilde İsrail'in ve Amerika'nın galibiyeti ne yazık ki, ne yazık ki böyledir. Bu ortamı görüyorlar hemen bir de şuna başladılar; Erdoğan'la Atatürk'ü kıyaslıyorlar. Atatürk işgal edilmiş toprakları yedi düvelden temizledi, kendi vatandaşına bir devlet bıraktı ve bütün zenginliğini o vatandaşa verdi. Sen güvenlik altındaki bir toprağını adalarını koruyamadın, Kıbrıs'ını tartışmaya açtın ve bütün kaynakları milletin elinden alıp yabancıya peşkeş çektin. Sen kendini kıyaslayacaksan git oradan kıyasla, bak bakalım millet mi kazandı zillet mi?



“Bunların kazanım diye bize pazarladığı her şey ABD'nin kazanımıdır”



Bunların kazanım diye bize pazarladığı her şey, aklınıza ne geliyorsa ABD'nin kazanımıdır. Bakın şu söylediğimi unutmayın, bunu tarih yazacak ve göreceğiz; bugün yanıbaşımızda bir terör devleti kurulacaksa bunu Amerika istediği için kurulacak, kurulmayacaksa bunu Amerika istemediği için kurulmayacak, yanıbaşımız İstikrarsızlaşacaksa Amerika istediği için, istikrarsızlaşmayacaksa bu da Amerika istemediği için olacak.



Türk Telekom satışı ile ilgili çarpıcı ifadeler



Bağımsız Türkiye Partisi diyor ki; satamazsın, veremezsin, özelleştirmezsin, benim atamın yüz yılda kurduğu fabrikayı, işlettiği fabrikayı babanın malı gibi çarçur edemezsin. Bizim ekonomi politikamız bu şekilde arkadaşlar. AK Parti hükümeti Türk Telekom'u özelleştirdi. T

ürk Telekom’u 6,5 milyar dolara yabancıya sattılar. Türk bankalarından kredi alıp Türk Telekom'u satın alanlar 10 yıl sonra banka kredisini ödemediği için Türk Telekom bankalara kaldı. Bu 10 yıllık süreçte o yabancılar bu Türk Telekom'dan 12 milyar dolar kar etti. Adamlar 12 milyar dolarımızı cebine indirdi, arkasını dönüp gitti. Türk Telekom dediğin şey senin mesajını attığın, telefonunu görüştüğün, WhatsApp'ta görüştüğün yer. AK Parti hükümeti aklına ne geliyorsa bütün iletişim kanallarını yabancılara sattı.



“Türk milletinin 100 yıllık birikimini ayda 3 dolara sattılar”



Özelleştirmelerde elde ettikleri para 62 milyar dolar. 62 milyar dolar ne biliyor musunuz? 20 yılda 62 milyar doları 85 milyon vatandaşa verseydiniz, 20 yılda bu para kişi başı 700 dolar olacaktı, yıllık 35 dolar olacaktı, ayda 3 dolar olacaktı. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık birikimini, emeğini, üretimini ayda 3 dolara satmış partidir.

Bütün bir milletin birikimini ayda 3 dolara sattılar. Afrika'da insanlar ayda 3 dolara yaşıyor diye kimisi üzülerek bakar kimisi dalga geçer, bunları da biliyoruz. Ayda 3 dolara yaşıyor adamlar, hiçbir şeyi yok emeğini 3 dolara satıyor. Ya sen 100 yıllık emeğini 3 dolara sattın kardeşim! Böyle bir ekonomi olabilir mi? Şimdi sen Türkiye'den hangi sığınmacıyı göndereceksin de bu 3 doları 5 dolar yapacaksın? Ne olacak, 5 dolara mı çıkacak? Ülkedeki hangi meseleyi çözeceksin de bu talanın önünde durabileceksin?



“Türkiye'de bundan daha büyük bir problem yoktur”



Bakın Türkiye'nin en büyük problemi Türkiye'nin yerli kaynaklarını, yeraltı kaynaklarını, bütün madenini, işletmesini, kurulu gücünü, enerjisini yabancıya ve yandaşa özelleştirmeleridir. Türkiye'de bundan daha büyük bir problem yoktur. Ayda 3 dolara 100 yıllık birikim verilir mi kardeşim? O 3 doların hemen hemen 0,30 centi de işte o anlattığım Türk Telekom yani her birimiz ayda 0,30 cent karşılığı bütün kişisel verimiz kalktık yabancı ailelere peşkeş çektik.



“Yabancılar Türkiye’de sadece 2019 yılında altın üretiminden 12 milyar dolar kazandı”



Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi altın Trabzon'da da var. Türkiye'nin her yerindeki altın üreticilerinin yüzde 90’nı yabancı. 2019 yılında altın üretiminden 12 milyar dolar para kazanmışlar, 20 tondan fazla altını Türk topraklarında üretmişler, ceplerine koymuşlar. Senin de akıllı milletvekilin gidiyor Dubai'den 3 kilo altın kaçıracak! Oğlum kendi altınına sahip çık, bırak milletin altınını.



“Biz bu devleti özelleştirtmeyeceğiz, bu ülkeyi de özerkleştirtmeyeceğiz”



Değerli arkadaşlar, inanılmaz bir talan düzeni. Desem ki bununla ceplerini dolduruyorlar; ceplerini doldurdukları para peşkeş çektiklerinin yanında hiçbir şey! ülkenin bütün kaynaklarını, zenginliklerini 3 kuruşa yabancıya peşkeş çektiler, yabancıya verdiler. Bu benim gözümde bu milletle kavga etmektir, bu milletten intikam almaktır bunun başka bir izahı, başka bir açıklaması olamaz.

Dolayısıyla Trabzon'dan gençlerimizin, kadınlarımızın, ağabeylerimizin yaktığı meşaleyle bütün Türkiye'ye bunları tek tek anlatacağız ve diyeceğiz ki; Biz bu devleti özelleştirtmeyeceğiz, bu ülkeyi de özerkleştirtmeyeceğiz. Biz bu vatana sahip çıkacağız ve ‘Bu vatan bizimdir bizim kalacak’ diyeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)