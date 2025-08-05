Eğer iki dönem bitmeden ve 360 milletvekilin istemesi ile gerçekten doğal veya zaruri nedenlerle akla ve mantığa uygun toplumun kabul edebileceği bir şekilde erken seçim istenmesi zaruri ise seçimin erken’e alınması kararını alabiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Yasalar bu karar alma işi sadece kendi adayları bir daha aday olabilsin diye imkan vermedi. Bu imkan zaruri sebeplerden dolayı meclis dönem bitmeden karar alırsa mevcut adayın süresi bitmediği için ona yeniden aday olma imkanı veriyor.

Birleri sırf kendi adayları bir daha aday olsun diye seçime çok kısa bir süre kala mecliste karar aldırıp sırf kendi adayı bir daha aday olabilsin diye hülle yapıyorsa bu kesin olarak yasanın ruhuna aykırıdır.

Çünkü yasanın amacı 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan mevcut adayın yeniden aday olmasına bu imkan sunmak için olsaydı bu süreyi 2 değil direk 3 sene yapardı.

Çünkü yasa hazırlanırken mevcut adaya 3.kez şans vermek için yapılmış olsaydı yasa 2 kez yerine 3 kez yazabilirdi.

Burada yasanın asıl gayesinin mevcut Cumhurbaşkanı adayının 2.dönemini herhangi zaruri bir neden ile sona ermesinden dolayı erken seçim kararı alınması mecburi hale gelirse 2.dönemini tamamlayamadığı için mevcut cumhurbaşkanına 3.kez aday olmasına imkan veriyor ama burada bunun 2.seçildiğinin devamı olarak gördüğü için şans veriyor.

Bu samimi duygularla yapılmış yasayı sırf mevcut aday bir kez daha yani 3.kez aday olsun diye amacında saptırarak HÜLLEYE yönelmek doğru değildir.

AK PARTİLİ BİR ÇOK KİŞİ 14 MAYIS 2028’DE YAPILMASI GEREKEN GENEL SEÇİMİ 6 AY ÖNE ÇEKEREK ERKEN SEÇİM KARARI ALDIK HAYDİ SEVGİLİ SEÇMEN GEL BANA OY VER DEMEYE UTANMAYACAK MI ?

Bakın 31 Mart 2024’de yerel yönetim seçimleri olmuş merkezi hükümet seçiminin yapıldığı 14 Mayıs 2023’de 2. Parti olan CHP hemen hemen 1 sene sonra yani 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde CHP 1. Parti oldu…

Özgür Özel’in seçim gecesi ekranlara çıkıp seçmen bu seçim sonuçları ile acil bir erken seçim istemiştir demesi gerekirken biz erken seçim istemiyoruz diyerek tarihi bir hata yapmıştır…

Bu açıklaması ile Ak Parti’nin kongreleri ile yenilenip toparlanmasına imkan verildi… 30 Ekim 2024’de Esenyurt Belediye başkanı Prof.Dr. Ahmet Özer’in şafak operasyonu ile gözaltına alınması süreci ile başlayan hukuksuz süreç bir nevi CHP’nin 31 Mart 2024’de 1.Parti olduğu halde erken seçim istemediği için iktidarın ekmeğine yağ sürmüştür.

AK PARTİ İSMİNİN HAKKINI VERMEK İSTİYORSA SEÇİME 6 AY KALA DEĞİL EN GEÇ MAYIS 2026’da ERKEN SEÇİM YAPACAĞINI AÇIKLAYACAKSA HODRİ MEYDAN ADAYLARI ERDOĞAN’A 3.DÖNEM ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN DER MUHALEFET

Sırf 1.5 yıl daha fazla iktidar’ da durmak için insanın aklı ile alay edercesine seçime 6/7 ay kala Kasım 2027’de erken seçim kararı alacağız denilmesi en basit tabiri ile seçmenin aklı ile alay edilmesidir… Siyasetçiler bir şey yapacaksanız hakkı ile yapması gerekir.

Eğer erken seçim yapıp kaybedersek 1.5 yıl erken ayrılmış olacağız diyerek seçime gitmeye cesaretiniz yoksa ve yeni seçimde halk bize oy vermeyebilir bunun için ne kadar geç seçime gitsek bizim için kârdır mı diyorsanız bu ayıptır.

Eğer iktidar yok, biz var olan bazı sorunları çözüp seçime öyle girmek istediğimiz için

genel seçime 6/7 ay kala seçimi öne almak istiyoruz diyorsa hiç bu kadar süre için zahmet etmesin sorunları daha iyi çözsün ve Mayıs 2028’de seçime Erdoğan dışında bir adayı ile gitse daha adil ve doğru olmaz mı ?

Seçmenin en az % 70’i erkek seçim istiyorken MHP ve Ak Parti’nin nerede ise erken

seçim isteyenlere Hain demedikleri kalıyor…Erken seçim istemek bir halktır ve demokratiktir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)