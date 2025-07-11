Gönül Başkanım şu an Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin Kadın Kolları Genel Merkez başkan yardımcısı ve MYK üyesisiniz bu nasıl bir duygu ?

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapmak bana heyecan ve mutluluk veriyor. CHP demek demokrasi demek, özgürlük demek, insan hakları demek. Kadın kolları genel başkanımız Alsu Kaya Gedik ki kendisi aynı zamanda partimizin Osmaniye milletvekilidir. Listesinde bana yer verdiği ve Atatürk’ün partisinde siyaset yapmama imkan sağladığı için kendisine teşekkür ederim. Burada siyaset yaptığım için çok mutluyum.

Röportaj: İstanbul Times - Hüseyin Çetiner

Sayın başkanım Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk’ün kurduğu ve 15 yıl başkanlık yaptığı CHP’de siyaset yapmak size ne hissettiriyor ?

Türkiye’nin ve CHP’nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Paşa Atatürk’ün kurduğu bu parti de siyaset yapmak sıradan bir şey değil. İliklerime kadar paşamızın kurduğu partide siyaset yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak CHP’de siyaset yapmak kolay değil ama çok onur verici bir şey. Paşamızın 15 sene başkanlık yaptığı CHP’de ülkeye neler kazandırdığını az çok kaynakları karıştıranlar bilir. Örneğin Demir Çelik Fabrikaları, Sümerbank Bez Fabrikaları, Şeker Fabrikaları, Tekel Sigara Fabrikaları, başta olmak üzere Atatürk hem cumhuriyeti kurmuş hem de onun sağlıklı yaşaması için bu kısa sürede 45 fabrika kurmuş bir dehadır. Böyle devrimler yapan bir partide siyasi yapmak insanı tabi ki mutlu eder.

İMAMOĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE 30 EKİM 2024’DEN BU YANA CHP’Lİ BELEDİYELERE YAPILAN OPERAYONLAR İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ GÖNÜL BAŞKANIM ?

Sizin de bildiğiniz üzere Ekrem İmamoğlu 2014 yılı yerel yönetim seçimlerinde AKP’nin elinde olan Beylikdüzü’nde Belediye başkanlığını kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Burada yaptığı başarılı ve farkındalık oluşturan çalışmaları ile 2019 yerel yönetim seçimleri öncesi o zamanki genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaoğlu’nun dikkatini çekerek İBB adayımız oldu.

AKP zaten bizim adayımız başbakan CHP’nin adayı bir kenar ilçe belediye başkanı diyerek sayın İmamoğlu’nu küçümsüyordu.

Bir çok CHP’li siyasetçi de AKP’nin adayı Binali Yıldırım an az % 15 fark atar diye düşündüğü bir seçimde yaptığı başarılı bir yerel seçim çalışması ile İstanbul halkımız 25 yıldır AKP’li başkanlar tarafından yönetilen İBB‘de oyları Ekrem İmamoğlu’na vererek başkan olmasını sağladı.

Ancak AKP halkın bu iradesine saygı duymayıp bir ramazan günü iftar saatinde 4 sandıkta oy kullanan halkın sadece İBB için kullanılan oyların geçersiz olduğunu ileri sürerek komik bir şekilde seçimi iptal ettiler. Ne oldu 13 bin olan fark 806’bine çıktı.

AKP tam beş sene boyunca (2019 - 2024) başkanlık seçimi ile beraber meclis üyesi seçimini de yenileseydi zaten burada da azınlığa düşecekti ama cesaret edip onun için seçime gitmeyip sadece kaybettiği İBB başkanlık seçimi için iptal yaptı.

Halk haksız ve hukuksuz olarak iptal edilen İBB seçimi için 23 Haran 2023’de yine sandık başına gitti. Sen misin 13 bin farkı kabul etmeyen dercesine bu sefer al sana 806’bin fark dedi.

AKP’ Nin üst düzey yöneticileri sık sık İmamoğlu İBB’yi yeniden kazansa bile biz onu topal ördek yapacağız diyordu.

Bakın 31 Mart 2019’da Ekrem başkan 13 bin fark oy ile kazandı. AKP bu sayıyı az buldu ve seçmen 4 sandıkta oy kullandığı halde zekamız ile alay edercesine sadece seçimi kaybettiği İBB seçimi için iptal kararı alarak 23 Haziran 20219’da yeniden sandık başına gittik yapılan seçim sonucu seçmen mademki 13 bin farkı beğenmedin al sana 806 bin fark dedi.

AKP bu sonucu içine hiçbir zaman içine sindirmedi. Engelleme ve topal ördek yapma düşüncesinden asla vaz geçmedi.

31 MART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE EKREM İMAMOĞLU ERDOĞAN’IN 1994’DE % 25.19 İLE 973 BİN OY ALIP SEÇİMİ KAZANMASINA KARŞIN İMAMOĞLU 24 MART 2024’DE % 51.14 İLE TAM 4.432.862 OY ALARAK RAKİBİ MURAT KURUM’A 1 MİLYON’DAN FAZLA OY FARKI ATTI BU FARK ERDOĞAN’IN 99’DA 973 BİN OY ALIP SEÇİMİ KAZANDIĞI OYDAN DAHA FAZLADIR. AKP SEÇMEN İTRADESİNE SAYGI DUYDUMU SANDINIZ HAYIR PEKİ NE YAPTI ?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel 31 Mart 2024’de İstanbul ve Türkiye’de açık ara farklar ile 1.parti olmalarına rağmen en tabi hakları olan seçmen erken seçim istedi hemen erken seçime gidelim demediler. Ak Parti birinci parti olan CHP’nin erken seçim istiyoruz baskısı olmadan tam bir sene boyunca partisinin üzerinde 22 yıllık ilk kez 2.parti olma baskını yaptığı kongreler ile aza indirdi.

Nasılsa artık sandıkta seçimi kazanma şansım yok dercesine 30 Ekim 2025’de Türkiye’nin en büyük ilçesi olan CHP’li Esenyurt Belediye başkanı gözaltına alındı. Ve tutuklandı.

Akabinde 19 Mart 2025’de şafak operasyonu ile sahur vakti İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 105 üst düzey yöneticimizi tutuklayarak İBB’ye de KAYYUM atamak istediler.

Ancak genel başkanımız sayın Özgür Özel’in bu yasakçı zihniyete isyan ederek demokrasiye sahip çıkmak isteyen halkı İBB Saraçhane’ye davet etti. Halk buralara akın etti.

AKP hakkı da çok dikkate almayıp ince eleyip sık dokuduğu hatta ve hatta 4 günlük göz altı süresini bile cumartesi gecesini bile Pazar’a bağlayan geceye denk getirecek şekilde ince bir hesap yaptı. Hafta sonu kayyum atayım diye düşündü. Niyetleri 22 Mart Cumartesini 23 Mart Pazar’a bağlayan gece Kayyum atana niyeti vardı.

Ancak hesaplarını İstanbul Üniversitesinin o korkusuz ve kahraman gençleri barışçıl bir şekilde polis bariyerlerini aşarak saraçhanede halk ile birleşmeleri sonucu o direniş ülkedeki bir çok üniversiteye yayıldığı için HÜKÜMET kayyum atarsak ülkede protestoları engelleyemeyiz diye düşündüğü için İmamoğlu ve arkadaşlarını ekonomik suçlardan tutuklayarak cezaevlerine attı.

Yani AKP yıllardır Belediyelerde ve Hükümet her yeri yönetti kime bir şey demedi ama halk CHP’ye yetkiyi verince AKP hükümetleri bunu bir türlü kabullenemedi ve TOPAL ördek hayallerinden vaz geçmiş değil. Halk yanımızda olduğu sürece bir topal halimiz ile belediyeleri o kadar güzel idare edeceğiz ki ta ki merkezi hükümeti de kazanana kadar.

Özetle söylemek gerekirse AKP hükümetleri ne yaparsa yapsın CHP’nin yani diğer bir ifade ile halkın iktidarını engelleyemezler.

Biz adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz bunun içinde her hafta 2 miting yaparak bunu en yüksek sesle ifade ediyoruz AKP kendisine güvenseydi bizim erken seçim talebimize hodri meydan deyip hemen erken seçim kararı alırdı.

Ama gördüğünüz üzere Türkiye’nin birinci partisi olarak erken seçim talebimize karşı adeta kör ve sağır olmuş gibi duymadık görmedik bilmiyoruz modundalar.

Ne yaparlarsa yapsınlar saten 2 sene sonra mecburen seçime gitmek zorundalar bu halk artık bir değişim istiyor bu değişimde ilk seçimde olacak inşallah.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)