Değerli meslektaşlarım, kıymetli eğitim emekçileri ve basınımızın değerli temsilcileri,

Son açıklanan verilere göre, yoksulluk sınırı 66.000 TL’yi aşmıştır. Ancak yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşı yalnızca 39.000 TL’dir. Bugün, en düşük kira bedelinin 20.000 TL olduğu bir ülkede, öğretmenlerin maaşlarıyla kirasını ödedikten sonra ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır. Üstelik yıl ortasından itibaren devreye giren vergi dilimleri nedeniyle bu maaşlar daha da düşmekte ve eğitim çalışanları derin bir çaresizliğe sürüklenmektedir.

“ZAMLAR ENFLASYONA YETİŞEMİYOR, MAAŞLAR EMEĞİMİZİ KARŞILAMIYOR!”

Yıllardır zam adı altında bizlere “enflasyon farkı” adıyla sunulan sözde maaş artışları, gerçekte hayatın olağan akışına tamamen aykırı verilerle oluşturulmuş aldatmacalardır. Bu farklar, artan enflasyon ve yükselen pahalılık karşısında alım gücümüzü korumaktan çok uzaktır. Eğitim çalışanları, her geçen yıl biraz daha fakirleşmekte ve sistematik olarak yoksulluğa mahkûm edilmektedir.

“VERGİ ADALETSİZLİĞİ SON BULMALI!”

Eğitim çalışanlarının maaşları üzerindeki ağır vergi yükü, emeğimizin karşılığını gasp etmektedir. Yıl içinde uygulanan artan vergi dilimleri maaşlarımızı daha da eritmekte ve yaşam mücadelesi veren eğitim emekçilerini iyice zora sokmaktadır. Vergi dilimleri sabitlenmeli, kamu çalışanlarının emekleri üzerindeki bu adaletsizlik son bulmalıdır.

“OCAK ZAMMI SORUNLARIMIZI ÇÖZMEYECEK!”

Yaklaşan Ocak ayında yapılması öngörülen %12’lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır. Eğitim çalışanlarının alım gücünü artıracak, yaşam standartlarını yükseltecek köklü ve adil düzenlemeler artık kaçınılmazdır.

“MAAŞ BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ!”

Bugün burada maaş bordrolarımızı sembolik olarak yakıyoruz. Bu bordrolar, emeğimizin karşılığının verilmediğini ve alın terimizin değer görmediğini gösteren birer belgedir. Bu bordroları kesinlikle kabul etmiyoruz ve insanca bir yaşamı, emeğimizin hakkını istiyoruz!

“EYLEM KARARIMIZI DUYURUYORUZ!”

Eğitim Gücü Sendikası olarak, yetersiz maaşlarımızı protesto etmek ve taleplerimizi duyurmak amacıyla 23 Aralık Pazartesi günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bu eylem, haklı mücadelemizi tüm kamuoyuna duyurmak adına önemli bir adım olacaktır.

“EĞİTİMİN GELECEĞİ, EĞİTİM ÇALIŞANLARININ HUZURUYLA ŞEKİLLENİR!”

Geçim sıkıntısıyla boğuşan bir eğitimciden kaliteli bir eğitim sunması beklenemez. Öğretmenler ve eğitim çalışanları, hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmadan eğitimde nitelik artışı sağlamak mümkün değildir.

Bizim taleplerimiz nettir:

Eğitim çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

Vergi dilimleri sabitlenmeli, alın terimiz üzerindeki haksız kesintilere son verilmelidir.

Alım gücümüzü koruyacak, insanca yaşamı mümkün kılacak adil düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir.

Eğitim çalışanlarının sesi olarak, hakkımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!

Yusuf YILMAZOĞLU / Malatya Eğitim Gücü-Sen İl Başkanı

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)