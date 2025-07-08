İŞTE O MESAJ;

Değerli yol arkadaşım, …. ….



Hep birlikte omuz omuza verdiğimiz bu büyük mücadelenin en güçlü neferleri sizlersiniz. Her gün büyüyen desteğiniz, kararlılığınız ve beni bir an bile yalnız bırakmayışınız için teşekkür ederim.



CHP, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir.19 Mart'tan bu yana Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde verdiğimiz mücadele, Cumhuriyet'e ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha göstermiştir.



Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Yaz boyunca 28 milyon imza hedefiyle sahada olacağız.Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz, bu tarihi yolculuğun karargahı olacak.



Milletimizin dertlerini dinleyerek, onların umutlarını büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte de en yüksek çabayı göstereceğinize yürekten inanıyorum.Durmayacağız, yorulmayacağız, çalışacağız.Ve hep birlikte kazanacağız!

Kurtuluş yok tek başına.Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!



Ekrem İmamoğlu

Silivri B050

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)