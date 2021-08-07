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Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı

İBB, yaklaşık 1 yıl önce Salı Pazarı’nda hizmete açtığı “Kadıköy Üretici Kooperatifi Pazarı”nın bir benzerini, Avrupa yakasına taşıdı. Sosyete Pazarı’nda hizmete giren “Beşiktaş Ulus Üretici Kooperatif Pazarı”nın açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, “Burada, yoğun bir biçimde kadın üreticiyi de görüyoruz. Bu da kırsalın gelişimine, köylünün o güzel emeğinin karşılık bulmasına da fırsat veriyor. Bu fırsatı büyütmek istiyoruz. Vatandaşımızı bu tarz güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:07
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı
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BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışını, 12 Temmuz 2020’de gerçekleştirmişti. İBB, İstanbullu üreticiyle, tüketici vatandaşları aracısız buluşturan bu pazarın bir benzerini, yaklaşık 1 yıl sonra Avrupa yakasında da kurdu. “Beşiktaş Ulus Üretici Kooperatif Pazarı”nın açılışını da yine İmamoğlu yaptı. “Ulus Sosyete Pazarı” olarak bilinen alanda kurulan pazar gezisinde İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık eşlik etti. İmamoğlu, pazar girişinde üreticilerin ve alışveriş yapan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Vatandaşlardan gelen telefon çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, pazarda bulunan bütün tezgahları tek tek ziyaret etti. Bu sırada pazar alışverişini de yapan İmamoğlu, üreticilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner / Beşiktaş / İstanbul 

“KÖYLERDE ÜRETİM ARTARSA, TOPLUM MUTLULUĞU BÜYÜR”

İmamoğlu, pazar gezisiyle ilgili değerlendirmesini de tezgahlar arasında gerçekleştirdi. Ulus Pazarı’nın, Kadıköy Salı Pazarı’ndan sonra açılan ikinci üretici pazarı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Salı Pazarımızı, pazar günleri hizmete açıyoruz Kadıköy'de; Ulus Pazarı'nı da cumartesi günleri. Burada gördüğünüz gibi farklı kooperatiflerden, Anadolu'nun farklı yerlerinden, Trakya'nın farklı yerlerinden bu pazara gelip satış yapan, kooperatifler ve birlikler var. Ama aynı zamanda İstanbul'da fide dağıttığımız vatandaşlarımızın ürettiği o güzel ürünleri de buradan alabiliyorsunuz. Nereden? Silivri'den, Çatalca'dan, Sarıyer'den, hatta Pendik'ten, Beykoz'dan, Şile'den gibi. Daha da büyüyecek, artacak. İstiyoruz ki, vatandaşımız sağlıklı gıdaya direkt üreticiden ulaşabilsin. Bir başka boyutu: Burada, yoğun bir biçimde kadın üreticiyi de görüyoruz. Bu da kırsalın gelişimine, köylünün o güzel emeğinin karşılık bulmasına da fırsat veriyor. Bu fırsatı büyütmek istiyoruz. Şimdilik Beşiktaş'tayız, Ulus'tayız. Kadıköy Salı Pazarı uzun süredir hizmet veriyor zaten. Beşiktaş ilk defa sürecine başladı. Büyüyecek. Farklı noktalarda da arayışlarımız var. Arkadaşlarım çalışıyorlar. Umarım vatandaşımızı bu tarz güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Eline emeğine sağlık üretenlerin. Arkadaşlarımın, güzel organizasyonuna teşekkür ediyorum. İş birliğine teşekkür ediyorum. Bu pazarların artmasını diliyorum. Köylerde üretimin artmasını diliyorum. Köylerde üretim artarsa, köylülerin gücü büyürse, gerçekten toplumun da mutluluğu aynı ölçüde büyüyecektir. Burada bulunmaktan büyük keyif duydum. Başarılar dilerim herkese.”

İmamoğlu, pazardan aldığı ürünleri, yine pazar alanında bulunan vatandaşlara ikram etti.

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