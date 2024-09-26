İMAMOĞLU: AMACIMIZ; İSTANBUL’U KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE İLK 10 ŞEHİR ARASINA SOKMAK

Ödül töreninde konuşan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, “Şişhane, Şişli, Başakşehir ve Kayışdağı’nda, toplamda 8000 metrekare kapalı alanda, ‘TECH İSTANBUL’ isimli merkezlerimizle girişimcilere destek sunuyoruz. Bugüne kadar 400’den fazla girişimi destekledik ve bu girişimler, toplamda 22 milyon doları aşan yatırım aldı. Gelecek dönemde, girişimcilere sunduğumuz fiziksel alanları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yatırım modelleriyle, şehrin finansal gücünü girişimci akılla buluşturacağız. Amacımız; İstanbul’u küresel girişimcilik ekosisteminde ilk 10 şehir arasına sokmaktır. Bu konuda atacağımız adımları yakında kamuoyu ile paylaşacağız” bilgilerini paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beşiktaş / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten “TECH İSTANBUL”, yerkürenin en prestijli bağımsız startup (iş modeli) ödül programı Global Startup Awards (GSA) tarafından “En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı” seçilerek dünya birincisi oldu. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen GSA, tarihinde ilk kez Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Beşiktaş’taki Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yaptı.

“SİZE VE YARATICILIĞINIZA GÜVENİYORUZ”

Böylesine önemli bir etkinliğe İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirten İmamoğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İBB Başkanı olarak, sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden birinde içtenlikle karşılamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehrin dayanılmaz cazibesi ve İstanbulluların eşsiz misafirperverliği sayesinde, İstanbul'a birçok kez geri döneceğinizden eminim.

Girişimcileri günümüzün fark yaratanları olarak görüyorum. Yenilikçi fikirlerinizle, daha önce hiç görmediğimiz hız ve ölçekte dünyayı daha iyiye doğru değiştiriyorsunuz. Size ve yaratıcılığınıza güveniyoruz. Ve biz politikacılar olarak, çağımızın en karmaşık sorunlarını ele almak için size ihtiyaç duyuyoruz. İstanbul'da olmak, size ilham da verecektir. Eminim ki, İstanbul'dan pek çok yeni fikir ve dostlukla ayrılacaksınız. Unutmamalıyız ki, başarıya giden yolda kazanılan tecrübeler de başarının kendisi kadar tatmin edicidir. Bu nedenle hepinizi burada olduğunuz için tebrik ediyorum.”

“400’DEN FAZLA GİRİŞİMİ DESTEKLEDİK”

“İstanbul, yaklaşık 5 milyon 25 yaş altı nüfusuyla, dünyanın yaş ortalaması en genç şehirlerinden biridir. Bu yüksek genç nüfus, bizi teknoloji ve girişimcilik alanında çeşitli projeler geliştirmeye yöneltmiştir. Belediyemiz, gençlerimizi ortak ofisler ve çalışma alanları ile desteklemekte, kamuya açık verileri kendileriyle paylaşmakta ve lisans sunucuları gibi hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, 5 milyon kullanıcılı süper uygulamamız ‘İstanbul Senin’ üzerinden, girişimcilerin daha geniş bir kitleye ulaşmalarına, tanınmalarına ve pazar paylarını artırmalarına yardımcı olmaktayız. Şişhane, Şişli, Başakşehir ve Kayışdağı’nda toplamda 8000 metrekare kapalı alanda, ‘TECH İSTANBUL’ isimli merkezlerimizle girişimcilere destek sunuyoruz. Bugüne kadar 400’den fazla girişimi destekledik ve bu girişimler, toplamda 22 milyon doları aşan yatırım aldı.”

“100.000’İ AŞKIN KATILIMCIYLA BULUŞTUK”

“TECH İSTANBUL’da, teknoloji ve inovasyon odaklı eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, bu alandaki çalışmalara öncülük ediyoruz. Şimdiye kadar 2000’in üzerinde eğitim düzenledik ve 100.000’i aşkın katılımcıyla buluştuk. İBB ve iştiraklerimiz, birçok sektörde teknolojik ürünleri kullanarak yenilikçi çözümler sunmakta ve yeni bir belediyecilik anlayışına öncülük etmektedir.

Başarılı girişimlerin teknolojik ürünlerini bünyemize entegre ederek, 16 milyon İstanbullu ile buluşturma imkânı sağlıyoruz. Gelecek dönemde, girişimcilere sunduğumuz fiziksel alanları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yatırım modelleriyle, şehrin finansal gücünü girişimci akılla buluşturacağız. Amacımız; İstanbul’u küresel girişimcilik ekosisteminde ilk 10 şehir arasına sokmaktır. Bu konuda atacağımız adımları yakında kamuoyu ile paylaşacağız.”

“DAHA FAZLA KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR”

“‘Startup Watch’ tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye’deki girişimlere yapılan yatırımlar, toplamda 235 anlaşma ile 587 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemindeki bu gelişmeler, ülkenin küresel girişim sahnesinde daha güçlü bir yer edinme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Yapay zekâ, fin-tech ve oyun gibi dikeylerde yapılan büyük yatırımlar, Türkiye’nin bu alanlardaki rekabet gücünü artırıyor.

Kadın girişimcilerin artan rolü ve yabancı yatırımcıların devam eden ilgisi, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin geleceği için umut verici gelişmelerdir. Ancak, büyüme aşamasındaki girişimlerin desteklenmesi için, daha fazla kaynağın ayrılması gerekmektedir. Türkiye’nin dinamik girişimcilik ekosistemi, ülkenin ekonomik büyümesine ve yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesine önemli katkılar sağlayacaktır.”

“DÜNYANIN FARK YARATAN İNSANLARA İHTİYACI VAR”

“İstanbul’un girişimcilik dünyasında hak ettiği yere gelmesi ve ülkemizin parlak beyinlerince hazırlanan projelerin dünya çapında karşılık bulması için, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bu süreçte İstanbul'un girişimcilik kültürünü güçlendirmeyi, gelişen teknolojilerin yarattığı fırsatlardan yararlanarak insan kaynağı, fikir, ürün ve hizmet yaratmayı hedefliyoruz.

Genç girişimcilerimizin dinamik enerjisi sayesinde koyduğumuz hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum. Dünyanın, sizin gibi daha fazla fark yaratan insanlara ihtiyacı var. Bu değerli ödül için çok teşekkür ederim. TECH İSTANBUL, Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Merkezi ödülüne layık görüldüğü için gurur duyuyoruz. Jüri oylarının yanı sıra, halk oylamasını da baz aldığı için, bu ödül, bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır.”

YOL ARKADAŞLARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

“Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, İBB olarak, girişimcilik faaliyetlerimizi tek bir çatı altında topladık ve TECH İSTANBUL markamızı hayata geçirdik. TECH İSTANBUL, bu geceki ödül ile birlikte henüz 1 yaşını doldurmadan, 3. ödülünü almış oldu. Bu prestijli ödül, İstanbul’un girişimcilik ve inovasyon alanında küresel bir merkez olma yolundaki kararlılığını pekiştiriyor.

Bu başarıyla birlikte, İstanbul’un yenilikçi ruhunu ve TECH İSTANBUL’un uluslararası arenadaki potansiyelini bir kez daha kanıtladık. Bu yolda bizimle birlikte olan ve emeği geçen herkese; özellikle Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar’a, Genel Sekreter Yardımcımız Zeynep Neyza Akçabay’a, Bilgi İşlem Dairesi Başkanımız Erol Özgüner’e, Akıllı Şehir Şube Müdürümüz Ali Taşdemir’e ve TECH İSTANBUL yöneticilerimiz Hatice Ertüzün ile Oya Ayanoğlu’ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gençliğimiz var, enerjimiz yüksek. Kolektif çalışmalarımız ile girişimcileri ve onların yenilikçi projelerini desteklemeye devam edeceğiz.”

125’TEN FAZLA ÜLKENİN YARATICI FİKİRLERİ YARIŞTI

Dünyanın en geniş kapsamlı ve en prestijli startup ödül programlarından biri olan GSA’nın ödül programı, farklı kıtalardan ve bölgelerden 125’ten fazla ülkede yer alan startupları ve girişimcilik kurumlarını kapsamaktadır. TECH İSTANBUL, jüri değerlendirmesi ve halk oylaması ile birçok ülke arasından finale kalarak dünya birincisi oldu.

Geliştirdiği girişimcilik programlarıyla, girişimlerin hızlı büyümesine ve ölçeklenebilir iş modelleri inşa etmesine yardımcı olan TECH ISTANBUL, fikir aşamasından globale açılmaya kadarki süreçte girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmaları sunmanın yanında, teknoloji severleri teknoloji dünyası ile buluşturuyor.

Bu sayede, girişimcilik ve teknoloji dünyasına adım atmak isteyen genç yeteneklerden, etki alanını ve bilgi birikimini deneyimli isimlerin rehberliğinde artırmak isteyen girişimcilere kadar, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin her oyuncusu için güçlü destek mekanizmaları sunuluyor.

TECH ISTANBUL, daha önce de “EuroAsian Startup Awards”ta “Yılın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı” dalında bölge, “Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde de “Kamu ve STK En İyi Programı” kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi olmuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)