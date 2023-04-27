İmamoğlu:Verdiğimiz Her Vaadi Elli Kez Düşünüp, Yüz Kez Çalışırız , Partizanlık Yapan Yol Arkadaşım da Olsa Canına Okurum

BU SEÇİM, GENÇLERİN SEÇİMİ

Bundan hiç kuşkunuz olmasın” ifadelerini kullandı. Ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın tarih olduğu bir dönemi başlatacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu seçim 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. İttifak değil, millet kazanacak, millet. Size söz veriyorum partizanlık yapan benim bir yol arkadaşım da olsa onun karşısına dikilip onun canına okurum. Partizanlık bu memleketi bölen bir duygudur” dedi. 14 Mayıs’ı gençlerin seçimi diye tarif eden İmamoğlu, “Bugün oy atacak olan ebeveynler kendi çocukları, kendi gençleri için oy atacaklar. Onların geleceğinin 20,50, 100 yılı için oy kullanacağız. Bu seçim bir siyasi seçim değildir. Bu seçim partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim, gençlerin, onların geleceğinin seçimi. Bu seçim, 21. yüzyılın Türkiye'sinin seçimi” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Beşiktaş / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında Beşiktaş’a kazandırılan hizmetlerine ve başlatılan projelerin tanıtıldığı açık hava toplantısına katıldı. Kızıltoprak Vapuru, jilet olmaktan kurtarıldı. Restore edilen vapur bugün sefere başladı. Tarihi Beşiktaş ve Kadıköy vapur iskelelerindeki İBB Kütüphane ve Vapur Kafeler açıldı. Ortaköy Dere Islahı ve Yaşam Vadisi’ projesi ile Beşiktaş Meydanı’nın yapımına da başlandı. İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, tüm bu eserleri ‘Beşiktaş Yatırımları Tanıtım Töreni’nde kamuoyuyla paylaştı. Törende konuşan İmamoğlu, “Bu kadim kente hizmet etmek, ibadet gibi…” benzetmesini yaparak “Allah bizi mahcup etmesin size. Her yönüyle size layık olacağız. Beşiktaş Belediye Başkanım gibi hep birlikte size layık olmak için çok çalışacağız. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“ARTI BİR KAT VERİRSEN, 25 MİLYON OLURSUN”

Beşiktaş’taki programın ardından Gaziantep’e doğru yola çıkacağını paylaşan İmamoğlu, “Oraya sizlerin selamlarını götüreceğim” dedi. Meydanda yer alan dövizlerden “Artı 1 Kat” yazılı olana dikkat çeken İmamoğlu, “Artı bir kat İstanbul'a verdin mi, İstanbul’da bir anda 25 milyon olursun. Geçmişte siyasette o vaatleri verenler oldu. Fazla vaatler verenler oldu. Ama biz titiziz. Biz verdiğimiz her vaadi, elli kez düşünüp, yüz kez çalışıp ondan sonra söylüyoruz. Çünkü sorumluluğumuzun bilincinde şu var; verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

“GEÇMİŞ DÖNEME ORANLA İKİ KATINA ÇIKARTTIK”

“Hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin her şehrinde, aynen bu şekilde çalışıp parti ayrımı yapmaksızın eşit hizmetler getireceğiz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Eyüpsultan'a, Çengelköy'e, Kabataş'a, şehrin her noktasında inanın çok kıymetli hizmetler sunduk. Bu semtleri vapurlarla birbirine bağladık ve erişim, deniz ulaşımı konusunda geçmiş döneme oranla neredeyse iki katına çıkarttığımız destinasyonlarımız oldu. Çok şey yaptık ama yetmez diyoruz. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açtık. Bu meydanda kazımız var. Tarihi bir kazının sürmesinden dolayı baktık burası uzuyor. Hemen Mecidiyeköy'ü Fulya'ya bağlayarak bir an önce hizmet almanızı sağladık. Dün Pendik'te çiftçilerimizle buluşurken bugün de burada baktığınız zaman kentin 360 derece, her noktasını, hangi ihtiyacı varsa buna özenli davranmanın da çok özel anlarını yaşıyorum. Temel atmaya, yatırım yapmaya, açılışlara bu milletin insanlarına hizmete devam edeceğiz. İstanbul için yaptıklarımızın aynılarını Türkiye için yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'da başardıklarımızı Türkiye'de de başaracağız.”

GÖRECEKSİNİZ 2024 MARTINA KADAR…

Dört yıl önce “Vatandaşın ihtiyacını gör, hızla organize ol, iş bitiricilikle açığı kapat ve vatandaşı bu şehirde huzurla, mutlulukla yaşat” modeliyle işbaşına geldiklerini anımsatan İmamoğlu, “Baktık işimize ve ‘150 Günde, 150 Proje’ diye geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlattığımız açılışlarımız ve temel atmalarımız 190’ı geçti. Hemen ocak ayında dedik ki biz mayısa kadar ‘300 Günde 300 Proje’ hedefiyle yola çıkalım. ‘300 Günde 300 Proje’yi mayıs ayının sonunda tamamlamış olacağız. Tamamlayacağız ama yetinmeyeceğiz. Göreceksiniz 2024 martına kadar, dönemimiz bitene kadar hem kalan işlerimizi bitireceğiz, hem de 4 yılda bizi engelledikleri bütün konularla ilgili İstanbul'u ayağa kaldırıp tarihin en büyük yatırımlarını yapacağız” şeklinde konuştu.

HİSARÜSTÜ FÜNİKÜLER’İ, BİR İŞ NASIL AYAĞA KALDIRILIRIN ÖZETİ

İstanbul'un değerlerini en üst seviyeye taşıyacak yatırımları yapmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattını açtık. Hikayesini anlatsam burada gerçekten üzüntü duyarsınız. Yani bir iş nasıl ihmal edilir, nasıl yanlış ihaleyle verilir Ve o iş ihale edildikten sonra o işi nasıl insanlar yapamaz, yarıda bırakır gördük. Ama ondan sonra da toparlanma sürecinde ortaya koyduğumuz emek muhteşem. Gerçekten biz sadece hikayesinde yaşadığımız zorlukların bile bugünün iktidarının düştüğü durumu ve o kötü zaman dilimini alıp bir işi, bir hizmeti nasıl ayağa kaldırdığımızı anlattığımızda bugünün özetini yapmış oluruz” dedi.

“SEÇİLMİŞİN, BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

İstanbul'un her ilçesine eşit davranarak hizmetlere devam edeceklerini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul'da Üsküdar o partili olabilir. Beykoz şu partili olabilir. Sarıyer, Cumhuriyet Halk Partili olabilir. Allah şahittir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz andan itibaren hiç kimseyi birbirinden ayırt etmedik ve eşit hizmet ettik. Benden önceki dönem belediye başkanlığı yapan arkadaşlarım var. Ben de 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. Bizimle görüşme bile yapmadılar. Bir buluşmayı, bile toplantıyı bile yapmadılar. Bu kadar partizan davranmayı ne yazık ki; bu cennet vatanın, bu güzel İstanbul'un üstüne kara bulut gibi çökerttiler. Allah şahit; şu kardeşiniz beni arayan hangi görevli olursa olsun seçilmiş, başımın üstünde yeri var. Bu memleketin bürokratının başımın üstünde yeri var. Ama şu an bu ülkede ne yaşanıyor biliyor musunuz? Kaymakam korkudan, muhalifse, muhalif bir seçilmişin yanına gidemiyor. Bir vali, eğer oradaki seçilmiş muhalefet partisindeyse onu ziyarete bile gidemiyor. Tek bir açılışına bile katılamıyor. Bu kadar ayrıştırılır mı memleket? Bu kadar ayrıştırdılar. Bu memleketin her belediye başkanı bizim. Bu memleketin kaymakamı bizi, bu memleketin valisi bizim, devletin memuru da bizim. Ayırmaya çalışanları, zora sokanları, bir avuç insanı evlerine tıpış tıpış yollayacağız.”

PARTİZANLIK BU MEMLEKET BÖLEN BİR DUYGUDUR

Ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın tarih olduğu bir dönemi başlatacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Bunun da tek yolu var, birleşe birleşe kazanacağız. Ayrışmak yok. Bakın bu seçimi Millet İttifakı kazanacak. İçinde altı siyasi parti var. Ancak biz bu seçimde kazandık demeyeceğiz. Çünkü bu seçim 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. İttifak değil, millet kazanacak, millet. Size söz veriyorum partizanlık yapan benim bir yol arkadaşım da olsa onun karşısına dikilip onun canına okurum bak. Partizanlık bu memleketi bölen bir duygudur. Partizanlık bu memleketi ayrıştıran bir duygudur. Evet ben partimin evladıyım. 15 senedir partime hizmet ediyorum. Fakat partiler halkına, milletine hizmet etmek için araçtır, amaç değildir. Ama bugünün iktidarı başındaki insanı kutsallaştırarak partisini kutsallaştırarak devleti ve milleti, parti devleti ve parti milleti yapmaya kalktı. Buna son vereceğiz. Bu yok, bu olmaz. Bizim görgümüze aykırı ve bizim bakışımıza aykırı” ifadelerini kullandı.

BU SEÇİM PARTİLERİN YARIŞTIĞI BİR SEÇİM DEĞİL…

Meydanda bulunan gençlere “bu seçim sizin geleceğinizin seçimi” diyen İmamoğlu, “Gençler kendi yaşamları için oy atacaklar. Bugün oy atacak olan ebeveynler kendi çocukları, kendi gençleri için oy atacaklar. Onların geleceğinin 20,50, 100 yılı için oy kullanacağız. Bu seçim bir siyasi seçim değildir. Bu seçim partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Bu seçim, gençlerin seçimi. Onların geleceğinin seçimi. Bu seçim, 21. yüzyılın Türkiye'sinin seçimi. Bu seçim, Cumhuriyetin 2. yüzyılın seçimi. Bizim bu seçimde bunları düşünerek bu seçimi parti seçimi, kişisel beka seçimi görmeyen, partiler farklı görüşlerde olsa da bir araya gelmiş Türkiye'nin demokrasisini güçlendiren, cumhuriyetini güçlendiren bir seçime gidiyorum diyen akla oy vermeli. Bu vicdanı ve bu aklı Millet İttifakı çatısı altında toparlayan bu vicdanı kendi yüreğinde ve benliğinde hisseden ve uzlaşıyla süreç yöneten bütün kadrolara bu umudu ve bu ışığı saçan saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz” diye konuştu.

SANDIKLARA GİDECEĞİZ, COŞA COŞA…

Meydanı dolduranlardan iki söz isteyen İmamoğlu, “Birini söz, kalan günlerde eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, iş ortağınızla, çocuklarınızla, büyüklerinizle konuşacaksınız. Sohbet edeceksiniz. Onun gözünün içine bakarak, derdini önce dinleyip anlayarak konuşacaksınız. Sonra, sonra, bizim için oy isteyeceksiniz. Hem cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu için hem Millet İttifakı için oy isteyeceksiniz. Allah için hem cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sonuna kadar oy istenir. Hem de benim için oy istersiniz. İkincisi de sandıklara gideceğiz, coşa coşa. Demokrasi mücadelesi için coşa coşa gideceğiz. Sandıklarda oy kullanacağız. Sandıklarda da görev alacağız” dedi.

Konuşmasının ardından Kızıltoprak Vapuru’nu sefere başladığını duyuran İmamoğlu, Tarihi Beşiktaş ve Kadıköy vapur iskelelerindeki İBB Kütüphane ve Vapur Kafeler’in de hizmete açıldığını söyledi. Beşiktaş Meydanı’nın yapımını da başlatan İmamoğlu, Millet Buluşmalarının bir yenisi için Gaziantep’e hareket etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)