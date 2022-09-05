İBB Yetkilileri Yalılara Alınmadı

İBB heyeti tutanağı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp işlem yapılmasını istedi. Emniyet müdürlüğü tutanağı kabul etmedi. İBB heyeti savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İBB Meclis Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar İBB heyetine destek verdi.

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ( İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner)

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay,Buğra Gökçe, Mahir Polat, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, Boğaziçi İmar Şube Müdürü Elçin Karaoğlu, Emlak Daire Kağan Sürmegöz İBB’nin mülkiyetindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalılarını yerinde görmek istedi. İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve CHP’li İBB Meclis üyesi ülkü Sakalar da heyete destek verdi. Yalıların önüne gelen heyeti THY’nin güvenlik görevlileri karşıladı. Güvenlik görevlileri Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kararını gerekçe göstererek heyeti içeri almadı. İBB yetkilileri duruma karşı tutanak tuttu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: ‘KAYMAKAMLIK İZNİ OLMADAN TUTANAĞI KABUL EDEMEYİZ’

Yalıların önünden ayrılan heyet denetim izninin verilmemesine karşı suç duyurusunda bulunmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Burada suç duyurusunda bulunmak isyeyen heyete görevli polis memuru ‘Kaymakamlık izni olmadan tutanağı kabul edemeyiz’ cevabını verdi. Yapılan hukuksuzluğa karşı İstanbul Adalet Sarayı’na gidilerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KARAKOL KABUL ETMEDİ, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Suç duyurusu sonrası açıklama yapan İBB Meclis Üyesi Av. Ülkü Sakalar, “ Yalılarda hukuksuz olarak yapılan işlemleri denetlemek üzere yetkili kurumlar olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İBB olarak oraya gittik. Denetim yetkimizi kullanmak istediğimizi, kanunun bize verdiği hakkı kullanmak istediğimizi söyledik. Fakat şirketin yetkilileri olduğunu söyleyen özel güvenlik görevlileri almadılar içeriye. Kamu görevlisinin daha doğrusu kamu görevlilerinin görev yapmasına engel oldular. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan hatta kaymakamlığın talimat verdiğini dahi söylediler. Bu gerçekten çok üzücüydü. Çevik kuvvet polisi gelmiş, bu da yine çok üzücü. İBB’nin kamu görevlisi olan görevlilerinin görevlerini yapmak üzere geldiklerini bildikleri halde İBB'nin kamu görevlisini değil özel şirketi savunur bir halle karşılaştık. Dolayısıyla biz yapılan. Hukuksuzluğu tutanak altına aldık. Kendilerine de imzalamaları için okuduk. Fakat imza adına itina ettiler. Bu durumu en yakın ilçe emniyet müdürlüğü olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iletip Suç duyurusunda bulunmak istedik. Orada olan şey daha çok ilginçti. Suç duyurusunda bulunmak üzere gittiğimiz Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü suç duyurusu dilekçemizi kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Fakat Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün görevli polis memurları çok çok üzücü bir şekilde, Kaymakamlığın talimatı olmadan valiliğin talimatı olmadan İBB’nin suç duyurusu dilekçesini alamayacaklarını söylemeleri kamu görevlisi olarak bizleri gerçekten çok çok üzdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kamunun diğer personelinin karşı karşıya getirilmeye çalışılması, hukuk adına, kamu yönetimi adına, devlet yönetimi adına gerçekten çok üzücü” dedi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA