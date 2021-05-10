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İBB’ Den Beşiktaş’ ı Güzelleştirecek Proje

​​​​​​​İBB, kent içi trafiğin en yoğun hissedilen bölgelerinden biri olan Beşiktaş’ta üst geçit ve meydan düzenlemesi gerçekleştiriyor. Altı etap halinde yapılan çalışmalar 40 gün sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
İBB’ Den Beşiktaş’ ı Güzelleştirecek Proje
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Beşiktaş’ta, 14 Ocak’ta alınan “Geçici Trafik Sirkülasyonu” kararı doğrultusunda çalışmalarına başladı. İlçede üst geçit yıkımı ve meydan düzenlemesi yapacak olan İBB, dün sahaya inerek kolları sıvadı. 40 gün sürecek olan proje, toplam altı bölümden oluşan etaplar halinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin  Çetiner 

MEYDANIN ALANI BÜYÜYOR

Barbaros Bulvarı’ndaki bağlantı yolunun yıkımı ile başlanan çalışmaların üç etap halinde özetlenebileceğini söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, düzenlemeler neticesinde Beşiktaş Meydanı’ndaki alanın büyüyeceğini kaydetti. Alpay, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda biz mevcuttaki köprüyü kaldırıyoruz. Meydan projesi ile birlikte de İETT otobüslerini yukarı alıyoruz. Meydan projesi bittikten sonra da en son etapta, metro şantiyesinin olduğu bölgeyi de meydanlaştırarak, bölgeyi Beşiktaş Meydanı’yla entegre hâle getirmiş oluyoruz.”

İŞGALE SON VERİLİYOR

Barbaros Bulvarı’nda genellikle bölge esnafının park yeri olarak kullandığı köprü, aynı zamanda bölgedeki görselliği olumsuz etkileyen unsurlardan biri olarak görülüyordu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bölgedeki işgal sorununu şu sözlerle anlattı:
“İşgallerin olduğu yerler kaldırıldı. Burada çok fazla kafe işgali vardı, kaldırım işgali vardı. Şimdi bunlar ortadan kaldırıldı ve bu köprü de ortadan kalktıktan sonra Barbaros Bulvarı’ndan aşağı inen vatandaşlarımız denizi direkt görebilecekler.”

BÖLGE TRAFİĞİNE ÇÖZÜM GELİYOR

İlçenin en yoğun yerlerinden biri olan Barbaros Bulvarı’ndaki köprü, özellikle hafta sonları bölgede araç trafiğine olumsuz etkide bulunuyordu. Köprü üzerindeki park edilen araçlar, ilçede trafiği artıran en önemli unsurlardan biri olarak görülüyordu. Köprüyü, park alanı olarak vatandaşların kendi araçlarına ek olarak otobüs ve kamyonlar da kullanıyordu.

MEYDAN DENİZLE BULUŞUYOR

Beşiktaş Meydanı’nda yapılacak düzenleme kapsamında bölgedeki toplu taşıma durakları da başka bölgeye taşınacak. Böylelikle, vatandaşların meydan üzerinden denize ulaşımı kolaylaşacak. Yapılan çalışmaların ilçedeki kara ve deniz taşımacılığını engellemeyeceğini söyleyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, yapılan çalışmaların etkisini şu sözlerle açıkladı:
“Öncelikle sahil kenarında olan otobüs duraklarını, hali hazırda Barbaros Bulvarı’na, Levent yönüne giden otobüslerimizin, minibüslerin de olduğu yere alıyoruz, Böylelikle meydanı, deniz kenarını boşaltıyoruz. Bölgeyi öncelikle, yayalara ayırıyoruz; ama hiçbir zaman vapurla otobüs ilişkisini koparmadan bir yürüyüş güzergâhı düzenliyoruz.”

YEŞİL ALANLAR BÜYÜYOR

Proje kapsamında Beşiktaş Meydanı’ndaki yeşil alanların kapsadığı alan da genişleyecek. Bölgede yeşili ön plana çıkarmak istediklerini söyleyen İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:
 

“Biz burada mümkün olduğu kadar yeşili ön plana çıkaran, insanların gölgede sakince denizi deneyimleyebilecekleri, İstanbul’un tadını çıkarabilecekleri alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu alanda ciddi anlamda yeşil katkısı olacak.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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