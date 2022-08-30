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Beşiktaş Festivali 30 Ağustos'da Başlıyor

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos’ta başlayacak ve 1 ay boyunca sürecek ‘Beşiktaş Festivali’ düzenliyor. 30 Ağustos Zaferinin 100. yılında Kenan Doğulu konseriyle başlayacak festivalde 1 Ekim’e kadar birçok sanatçı sahne alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:16
Beşiktaş Festivali 30 Ağustos'da Başlıyor
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Açık hava sinema gösterimleri, yoga etkinlikleri ve çocuklar için tiyatro oyunları da festival kapsamında vatandaşlarla buluşacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tüm komşularını festivale davet ederek; “Beşiktaş’ı bir festival kenti yapmaya söz vermiştik. Pandemi öncesinde ve pandemi döneminde dahi kurallara uygun şekilde pek çok festivale Beşiktaş’ta ev sahipliği yaptık.

Şimdi ise 30 Ağustos’ta başlayacak ve tam 1 ay sürecek Beşiktaş Festivali’ni düzenliyoruz.’’ dedi.

Beşiktaş’ta tüm vatandaşları kapsayacak ve 1 ay boyunca devam edecek festival düzenleniyor. 30 Ağustos’ta Milli Mücadele’nin kazanıldığı Zafer’in 100. yılında Türk pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu konseriyle başlayacak festival kapsamında birçok sanatçı da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda ve Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne alacak.

31 Ağustos’ta Selda Bağcan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ise Goran Bregoviç Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

HALK MÜZİĞİ ŞÖLENİ CÜNEYT ARKIN SANATÇILAR PARKI’NDA

3-11 Eylül tarihlerinde ise Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda tam bir halk müziği şenliği gerçekleşecek. 3 Eylül’de Barabar, 4 Eylül’de Oğuz Aksaç, 7 Eylül’de Musa Eroğlu, 8 Eylül’de Hüseyin Turan, 9 Eylül’de Yekpare, 11 Eylül’de Erdal Erzincan Beşiktaşlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

14 Eylül’de ise Kerem Görsev Quartet yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda piyano resitali sunacak.

’MUSEUM OF THE MOON’’ GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

AY IŞIĞI ALTINDA GÖRSEL ŞÖLEN

İngiliz sanatçı Luke Jerram’ın yarattığı 7 metre çapında Nasa’dan alınmış birebir ay yüzeyi görüntüsünün hayranlık uyandırıcı bir deneyime dönüştüğü ayın yaklaşık 1:500.000 ölçeğindeki gerçek yüzeyinin yansıtıldığı ‘’Museum of the Moon’’ adlı etkinlikte görsel bir şölen yaratmak üzere sergilenecek. ‘Beşiktaş MoonFest’ kapsamında ise beş farklı usta isim Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne alacak. 16 Eylül’de Bülent Ortaçgil, 18 Eylül’de Duygu Soylu, 19 Eylül’de Tuluğ Tırpan Trio, 20 Eylül’de Nil Karaibrahimgil ve 21 Eylül’de Jülide Özçelik Beşiktaşlılarla buluşacak.

23 Eylül’de İskender Paydaş ve 30 Eylül’de ise Birsen Tezer yine aynı mekanda sevilen şarkılarını tüm Beşiktaşlılar için seslendirecek.

FESTİVAL 1 EKİM’DE HADİSE KONSERİYLE SON BULACAK

30 gün boyunca birçok yerli ve yabancı müzisyenin ağırlanacağı festivalde, müzik dışı etkinlikler, açık hava sinema, söyleşi, yoga ve benzeri aktiviteler katılımcılara dopdolu bir festival deneyimi yaşatacak. Festival Türkiye’nin en sevilen pop müzik sanatçılarından Hadise konseri ile son bulacak. Hadise en sevilen şarkılarını Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda “Beşiktaş Festivali”nin son gününde İstanbullu ve Beşiktaşlı vatandaşlar için seslendirecek.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: GELİN, BİR VE BERABER OLMANIN HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da tüm komşularını düzenlenecek festivale davet ederek şunları söyledi:

“Değerli komşularım; festivaller kentlerde aidiyeti güçlendirir, bir ve beraber olma duygusunu pekiştirir. Üstüne üstlük yerel halklar için ekonomi yaratır. İşte bu yüzden biz de göreve geldiğimizde, Beşiktaş’ı bir festival kenti yapmaya söz vermiştik. Pandemi öncesinde ve pandemi döneminde dahi kurallara uygun şekilde pek çok festivale Beşiktaş’ta ev sahipliği yaptık.

Şimdi ise 30 Ağustos’ta başlayacak ve tam bir ay sürecek Beşiktaş Festivali’ni düzenliyoruz.

Kültür sanat ve temel haklar arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Bu anlamda, her yaş grubundan, her sosyoekonomik seviyeden tüm yurttaşların kültür sanata erişimini çok önemsiyoruz.

1 Ekim’e kadar sürecek Beşiktaş Festivalimize herkesi bekliyoruz. Gelin, bir ve beraber olmanın heyecanını hep birlikte yaşayalım.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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