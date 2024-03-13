CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, iftarda komşularıyla buluştu

31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Ramazan ayı iftar programında Rumeli Kavağı komşularıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Kubat, CHP meclis üyeleri adayları, Rumeli Feneri Mahalle Muhtarı Sinan Demirci’nin de katıldığı programda Aksu, Rumeli Kavağı komşularına Ramazan ayının bolluk ve bereket içinde geçmesi dileğinde bulundu.

Komşularıyla selamlaşan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, İftar programında yaptığı konuşmasında Sarıyer’de hayata geçireceği projelerini anlattı. Sarıyer’e artı değer katacak projelerini anlatan Aksu şunları söyledi:

Sarıyer’imize değer katacak projelerimizi Sarıyer’de yıllardır eksiliği hissedilen kentsel hizmet ve donatıları göz önüne alarak hazırladık. Amacımız, Sarıyerlilere daha konforlu, daha rahat, daha huzurlu ve daha güvenli bir kent yaşamı sunmak. Göreve gelir gelmez hayata geçireceğimiz en önemli projelerimizden bir ‘Mahallemi Dinliyorum’ olacak. Bu projeyle her mahallede komşularımızla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit edecek, bizlerden beklentileri dinleyecek ve hizmetlerimizi bu karşılıklı fikir alışverişiyle üreteceğiz. Muhtarlarımızla her ay düzenli toplantılar yapacağız. Kent Konseyi’nin yanı sıra ilçemizde yeni kuracağımız çocuk, genç, kadın, engelli ve esnaf meclisleriyle, halkımızın yerel yönetim süreçlerine katılımını en üst seviyeye taşıyacağız.

‘Hizmet odaklı huzurlu bir Sarıyer için geliyoruz

Rumeli Kavağı başta olmak üzere mahallelerimizde komşularımızın huzur ve keyifle vakit geçirecekleri modern sosyal tesislerimizi hızla açmaya başlayacağız. Sosyal tesislerimiz, komşularımızın yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi olacak. Öğrencilerimiz için yeni bir yurt, ileri yaştaki komşularımız için yeni bir yaşam merkezi kuracağız. Ayrıca ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evleri ve çamaşırhaneler kuracağız. Hizmet odaklı ve huzurlu bir Sarıyer için, gece gündüz çalışacağız.

‘Ulaşım odaklı gelişen bir Sarıyer için geliyoruz’

Ulaşım Sarıyer’imizin en önemli problemlerinden biri. Sarıyer’in İstanbul’un toplu ulaşım ağlarına sürekli olarak bağlanması için İBB’nin 3 büyük projesi var. Sarıyer Belediyesi olarak bu projelerin hayata geçirilmesi sürecinde iş birliği içerisinde olacağız. Ayrıca, ilçemiz sınırları içinde trafik ve otopark sorununu çözmek ana hedeflerimizden bir olacak. Şimdiden tüm komşularımıza duyurmak istiyorum. Ulaşım odaklı gelişen bir Sarıyer için geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Hacıosman Meydan ve Transfer Merkezi, İTÜ-İstinye Füniküler Hattı, Maslak Oto Sanayi Parkı ve Zeminaltı Otoparkı projelerini yatırım programına aldı. Hepimize şimdiden hayırlı olsun diyor, mübarek günlerimizin bolluk, huzur ve bereket içinde geçmesini diliyor, hiç kimsenin oylarımızı bölmesine izin vermeyelim diyor, tüm komşularımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Aksu, iftar programında komşularıyla fotoğraf çekerek, görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)