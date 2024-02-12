DR.ZİYA GÜN PARKINDAN YENİDEN REFAH PARTİSİNE KADAR KORTEJ EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ YAPARAK İLÇE BİNASINA GELDİLER

Dr.Ziya Gün Parkında başlayan yürüyüş Olivium istikametinde ilerleyerek 58 Bulvar caddesine geldiler.

Burada başkan bir ekip Yılmaz Aydar ve beraberinde kişileri meşaleler ile karşılayarak caddenin başından Parti binasına kadar refah’ın Vakti geldi seçim şarkısı eşliğinde dikkat çekici bir şekilde yürüdüler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Yılmaz Aydar ve beraberindeki kalabalık heyeti Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Muşavir Onur Dolar ve belediye başkan adayı Gökhan Kasap ilçe binasının girişinde karşılayarak hoşgeldiniz dediler.

Daha sonra Onur Dolar ve Gökhan Kasap ilçe binasının kapısında durarak bütün katılımcıların ellerini sıkarak hoş geldiniz diyerek karşılamaları memnuniyet oluşturdu.

İlçe başkan yardımcısı Muzaffer Balkış’ın yaptığı sunum da Meclis üyeliği aday adayı başvuru dosyasını İlçe başkanının odasında teslim eden Yılmaz Aydar inşallah ben ve Celali aşireti akrabalarım artık her zaman Yeniden Refah Partimizin balarısı için çalışacağız dedi.

TOPLANTI SALONU KATILIMCILARA DAR GELDİ…

Aday adaylık başvurusu yapıldıktan sonra kabalık katılımcı grubun beklediği toplantı salonuna geçildi.

Sunumu yapan ilçe başkan yardımcısı Muzaffer Balkış partilerine gerek Zeytinburnu’nda gerek İstanbul’da gerekse de Türkiye genelinde partilerine karşı büyük ve samimi bir teveccühün olduğunu herkes biliyor. Bugün burada Batman Sason’lu dostlarımız da bu ilginin bir sonucu olarak kabalalık bir heyet şeklinde partimizde siyaset yapacaklarını söylemeleri bizi memnun ve mutlu ediyor dedikten sonra sözü Yılmaz Aydar’a verdi.

AYDAR: BENİ MAHÇUP ETMEDİNİZ İYİ Kİ AKRABAMSINIZ İYİ Kİ BATMAN SASON’LUYUM SİZİNLE GURUR DUYUYORUM DEDİ …

Yılmaz Aydar Meclis üyeliği aday adaylık başvurusunu yaptıktan sonra beraberinde gelen heyete yönelik heyecanlı ve etkili bir konuşma yaparak dostlarının takdirini aldı.

Aydar şunları söyledi ”Aile dostumuz olan Yeniden Refah Partisi 28.Dönrem İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in daveti üzerine Yeniden Refah Partisinde siyaset yapma kararı aldım.

Bunun içinde bugün Meclis Üyesi aday adayı olarak Partimize katkı ve destek vermek adına dostlarım ve akrabalarım ile bugün aranızdayım.

Ak Parti hükümetleri insanları faize alıştırdı.Bizim partimiz ise üretim ve adil paylaşımdan yana. Gücüm ve imkanlarımın oranında partimizin başarısı için elimden geleni yapacağım. İlçe başkanımız Onur Dolar ve Belediye başkan adayımız Gökhan Kasap’ı bizi samimi ve içten bir şekilde karşılamalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İlçe başkanı Mali Müşavir Onur Dolar uzun ve ülkenin kötü giden gidişatı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. (Detaylar Videoda)

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Gökhan Kasap ise önemli açıklamalarda bulunarak belediyeyi kazandıkları z aman yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan adayı Kasap’ın Mevcut başkan Ömer Arısoy’un Millet bahçesi içinde TOKİ’ nin yaptığı konutları SAT MA YA CA ĞIZ demişti.Ancak Göğüs hastanesi arkasında bulunan hak sahipleri ile yapılan değişim de bir nevi satıştır dedi.

Örnek olarak şunu söyledi,diyelim ki benim bira aracım var fiyatı 1 milyon lira sinde başka bir aracınız var onunda fiyatı 500 bin TL olsun. Bu şekilde anlaşıp notere gittiğimiz zaman aradaki farkı tahsil edip ben aracımın devrini ona oda bana devrini verdiği zaman bu bir satış değil mi ?

REZERV Ne demek elde bulunan demektir. TOKİ konutları artık elden çıktığına göre bunlar REZER’lik özelliğini yetirmiştir. Hakkımıza çok şey söylediler hepsini anlıyoruz ama aklımız ve zekamızla alay etmesinler. Açık ve seçik bir şekilde SAT MA YA CA ĞIZ dedikleri konutları bal gibide sattılar.Yıkılan yerdeki hak sahiplerini yeleri yapılana kadar buraya yerleştirselerdi ve yerleri bittikten sonra yerlerine gitselerdi biz bu rezerv alanını sattılar diyemezdik şeklinde konuştu.(Detaylar Video da )

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)