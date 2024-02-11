ULUOCAK CENTİLMENLİK YAPARAK DİĞER İKİ ADAY ADAYINA DA SÖZ HAKKI VERDİ…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Zeytinburnu sosyal tesislerinde yapılan kahvaltılı toplantıda Mimar Süleyman Uluocak açılış konuşmasın yaparak toplantısına icabet eden dostlarına teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Süleyman Uluocak konuşmasından sonra meslektaşı ve diğer bir CHP Zeytinburnu Belediye başkan aday adayı olan Yüksek Mimar Cemil Coşkun Budak’a söz hakkı verdi.

Budak’ın akabinde CHP’nin diğer bir aday adayı olan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’i sahneye davet ederek söz hakkı verdi.

Çetiner konuşmasında Şunları Söyledi: “Öncelikle düzenlediği toplantıya bizi davet ettiği için sayın Uluocak ‘a teşekkür ederim.

CHP’de 7 arkadaş aday adayı olarak başvurumuzu yaptık. 11 ilçe hariç İstanbul’un diğer ilçelerinde adaylar belli oldu.

İnşallah yakın bir süreç içinde Zeytinburnu adayı da belli olacak. 199 Marmara depreminden bu yana tam 25 yıl geçti.

Depremden hemen sonra İstanbul’un bir çok üst geçidine Zeytinburnu kentsel dönüşümde pilot bölge olarak ilan edildi.

Ancak ilçemizde sağlıklı bir kentsel dönüşüm olamadı. Oysa ki 25 yıldır Zeytinburnu’nu Ak Partili Belediye başkanları yönetiyor. 4.5 Yıl hariç ilçe ,İBB ve Merkezi hükümet aynı parti tarafından yönetildi. Esenler’de 60 bin binanın dönüştürüldüğünü Tevfik Göksu her yerde yazdı.

Belediyemiz Müteahhit ile hak sahipleri arasında garantör olsaydı emin olan ki ilçenin tamamı 11.16 km.lik bir alana sahip bunun yarısı mezarlık alanı diğer yarsının tamamında bir dönüşüm 25 yılda bitebilirdi.

Bizim düşünce ve gayemiz halkımızın Zeytinburnu’nun da tabut evlerde değil depreme dayanıklı sağlıklı konutlarda oturması sağlamak. Parti farkı gözetmeden bunu kim yapacaksa hep beraber ona destek olmamız gerekir diye düşünüyorum “ dedi.

Mimar Süleyman Uluocak kapanış konuşması ile davetine icabet eden herkese teşekkür etti.

Kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafı ile toplantı son buldu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)