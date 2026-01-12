Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl mahalle mahalle düzenlediği “Başkanla Akşam Çayı” programı bu kez Yeşiltepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yiğitoğlu Kıraathanesi’nde yapılan buluşmaya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol, mahallede gündemin ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, sürecin zaman zaman zorluklar barındırdığını ancak sonunda daha güvenli ve daha iyi bir Yeşiltepe hedeflediklerini söyledi.

“Bu Buluşmaların Amacı Sizi Dinlemek”

Mahalle buluşmalarının bu yılki programında Yeşiltepe’nin 8. mahalle buluşması olduğunu hatırlatan Başkan Ömer Arısoy, toplantıların temel amacının sahada sorunları yerinde dinlemek ve ilgili birimlerle birlikte çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Arısoy, belediye yöneticilerinin bu toplantılara “hep birlikte” katıldığını belirterek, “Burada hasbihâl ediyoruz; mahallenin güzelliklerini, problemlerini, ihtiyaçlarını konuşuyoruz.” dedi.

Kentsel Dönüşüm Soruları Öne Çıktı

Buluşmada vatandaşların en fazla üzerinde durduğu konu kentsel dönüşüm oldu. Yeşiltepe’de dönüşüm sürecinde tapu/hisse dağılımı, kat fazlalıkları, bina yıkım süreçleri, kurum kesintileri (doğalgaz, elektrik vb. bağlantıların kesilmesi) ve ruhsat işlemlerinin süresi gibi başlıklar gündeme geldi.

Başkan Arısoy, özellikle “toprak hissesi” kaynaklı uyuşmazlıklar ve geçmişten gelen hisse hatalarının dönüşüm süreçlerini zorlaştırdığını ifade ederek, bu tip durumlarda çözümün çoğu zaman hukuki süreçlerle ilerlediğini belirtti. Yıkım aşamasında ise güvenlik nedeniyle kurum bağlantılarının kesilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Aydınlatma, Pazar Ve Denetim Talepleri

Mahalle sakinleri ayrıca bazı sokaklarda aydınlatma ve lamba arızaları ile ilgili şikâyetlerini dile getirdi. Başkan Arısoy, aydınlatmanın farklı kurumların sorumluluğunda olduğunu, buna rağmen sorunların takipçisi olduklarını ve özellikle Yeşiltepe’de süren çalışmaların altyapı ihtiyacını artırdığını belirtti.

Toplantıda pazar fiyatları ve etiket denetimleri, zincir marketlerdeki fiyat hareketleri ve pazarda gün içinde değişen fiyatlar da konuşuldu. Başkan Arısoy, pazarlarda düzenli denetim yapıldığını; uygulamaların “denge” gözetilerek yürütüldüğünü ifade etti.

Otopark, Yeşil Alan, Spor Alanları

Buluşmada otopark sorunu ve mahallede yeşil alan ihtiyacı da gündeme geldi. Başkan Arısoy, yoğun kent dokusunda “herkesin aracını evinin önüne bırakmasının mümkün olmadığını” belirterek otopark kapasitesini artırma yönünde çalışmalarını anlattı. Yeşil alan konusunda da ilçeye yeni alanlar kazandırmaya devam ettiklerini, imkan oldukça her metrekarenin değerlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Spor kulüplerinin saha kullanım ücretleri, çocukların spor yapabileceği daha erişilebilir alanlar ve bazı bölgelerde hız kesici ihtiyacı gibi konular da vatandaşların ilettiği talepler arasında yer aldı.

Kariyer Merkezi Vurgusu: “4.800 Kişiye İş”

Toplantıda dile getirilen bir diğer başlık ise istihdam oldu. Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde kurulan Kariyer Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 4.800 kişiye iş bulunmasına katkı sağlandığını, merkezin yalnızca Zeytinburnu’nda ikamet edenlere hizmet verdiğini ve tüm ilanların bu sistem üzerinden duyurulduğunu aktardı.

Devlet Hastanesi Ve Çok Amaçlı Salon

Mahalle sakinlerinin soruları arasında Zeytinburnu Devlet Hastanesi’nin takvimi ve belediyenin çok amaçlı salon projesinin ne zaman tamamlanacağı da yer aldı. Başkan Arısoy, bu başlıklarda çalışmaların sürdüğünü ve planlamaların takip edildiğini ifade etti.

Program, vatandaşların soru, talep ve önerilerini iletmesinin ardından Başkan Arısoy’un değerlendirmeleri ve ilgili birimlerin notlarıyla tamamlandı. Zeytinburnu Belediyesi, “Başkanla Akşam Çayı” buluşmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)