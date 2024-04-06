BAŞKAN PROF.DR.AHMET ÖZER İŞE EN HIZLI BAŞLAYAN BELEDİYE BAŞKAN I OLDU

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Kadir Gecesi’nde 113. No.lu Esenyurt Münübüs Taşıyıcılar Kooperatifi’nin düzenlediği geleneksel iftar programında minibüsçü esnafıyla bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Genel Koordinatörü görevini üstlenen Coşkun Tanış, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, İstanbul Minibüsçüler Odası ve belediye başkan yardımcıları katılım sağladı. Yapılan ilahi dinletisinin ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, oruçlar açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Ulaşım bir şehrin en önemli yönüdür”

Ulaşımın bir şehrin en önemli yönü olduğuna dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Prof . Dr. Ahmet Özer şöyle konuştu; “113. No.lu Esenyurt Münübüs Taşıyıcılar Kooperatifi’nin iftarına hem bizi davet ettikleri için teşekkür ediyorum hem de hepinize hoş geldiniz diyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Bugün görevde 2. günümüz. Uzun bir maraton sonunda buraya geldik. Ulaşım bir şehrin en önemli yönüdür. Ben bir şehri insan vücuduna benzetirim. Ulaşımı insan vücudunun en hayati organı olan damarlara benzetirim.

Bir damarınız eğer tıkanırsa kriz geçirirsiniz. Açmazsanız eğer ölümle sonuçlanır. Diğer organlar da öyledir. Örneğin akciğerler de şehrin yeşil alanlarıdır. Onlar yoksa hem insan hem de şehir hasta olur. Mesela insanın bağırsak sistemi çok hayati bir organdır. Bir şehrin özellikle temizliği katı ve sıvı atık sistemi iyi işlemezse o şehir hasta olur. Ama bunların hepsinden en önemlisi ulaşımdır. Çünkü eğer kan o besinleri ilgili hücrelere götürmezse o organlar felç olur. Örneğin kangren olur, kesip atmak zorundasınız. Dolayısıyla ulaşım önemli, bu kooperatifimiz de bu nedenle önemli bir görevi yerine getiriyor.”

“Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz”

Başkan Özer Esenyurt’ta barış ve kardeşlik köprüsü kuracaklarını ifade ederek sözlerine şunları ekledi; “Huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir şehir yaratacağız. Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz.

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için projelerimiz var. Ama bunları yine toplumun çeşitli kesimleri ile görüşerek yapacağız. Bir ilçe belediyesinin 3 ana rutin işi vardır; biri ulaşım, bir diğeri temizlik, bir diğeri de park ve bahçelerdir. Bu nedenle kente değer katacak işleri, kentin kaynakları oranında proje havuzunda üretip vatandaşlarla buluşturacağız. Halkın acil olan sorunlarını çözen ve kaynağı olan projeleri peyderpey uygulayacağız.

Ben inanıyorum ki 5 yılın sonunda Esenyurt’ta yaşayan hemşerilerimizin gururla yaşadıkları ilçeyi söyleyebilecekleri bir Esenyurt yaratacağız. Onlar da bir Beşiktaşlı gibi bir Kadıköylü gibi gururla şehirlerini söyleyebilecekler.

Benim en büyük hayalim bu. Bunu da sizlerle beraber başaracağız. Hep söyledim; halk olmazsa işin içinde asla başarı olmaz. Artık rantçı belediyeye son verdik, halkçı belediyeyi ihya ediyoruz. Şunu da söyleyeyim; adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yerel yönetim modeli uygulayacağız.

Herkesin belediye başkanı olacağım, ayrım yapmayacağım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, bir kez daha Kadir Gecenizi kutluyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)