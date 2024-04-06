İMAMOĞLU, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI: “YERELDEN BAŞLAYARAK, TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN ÖRNEK DEMOKRASİLERİ ARASINA TAŞIYACAĞIZ”

Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak, Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner – Anıtkabir / Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Ata’nın huzuruna çıktı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da Anıtkabir ziyaretine katıldı. İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde tüm protokol kuralları uygulandı. Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan yaklaşık 200 kişilik heyet, askeri törenle karşılandı. Ata’nın huzuruna, üçüncü kez İBB Başkanı olarak çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir içindeki tören sona erdi.

“İSTANBUL’U YÖNETMEK ÜZERE İSTANBULLULAR TARAFINDAN YENİDEN GÖREVLENDİRİLMENİN ONURUYLA MANEVİ HUZURUNUZDAYIM”

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, deftere yazdığı, “Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım.

Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21. yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak, Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” cümlelerini kameralar karşısında yüksek sesle okudu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

Anıtkabir’in 2 farklı kapısında kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla da buluşan İmamoğlu, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)