Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde CHP Esenyurt İlçe Başkanlığını, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını, Demokrat Parti İlçe Başkanlığını, DEVA Partisi İlçe Başkanlığını ve Saadet Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Başkan Özer, seçim sürecinde vadettiği projeleri teker teker hayata geçireceğinin altını çizerek, “Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte herkesin gurur duyacağı, herkesin özlemi duyduğu bir Esenyurt inşa edeceğiz. Esenyurt'u kardeşlik, barış şehri yapacağız” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Eseyurt - İstanbul

“Halk belediyeciliği modelini yürüteceğiz”

Kent uzlaşısının Türkiye’nin önünü açacağını belirten Başkan Prof. Dr. Ahmet Özer şöyle konuştu: “Seçim sürecinde vadettiğimiz projeleri de teker teker hayata geçirmeye çalışacağız. Kaynak yaratacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz. Bu konudaki inancımız tam. Şunun bilincindeyiz ki burada yaktığınız ateş adım adım Türkiye’yi aydınlatacak. Esenyurt’un açtığı yolda Türkiye’yi yönetmeye geliyoruz. Kent uzlaşısı bana göre de ilerde Türkiye’nin önünü açacak. Türkiye’nin bekleyen sorunlarını çözüm yoluna koyacak.

Burada biz Esenyurt’ta başarılı bir yerel yöneticilik, başarılı bir belediyecilik inşa edeceğiz. Halk belediyeciliği modelini yürüteceğiz. Haklarımızla beraber el ele, gönül gönüle kucaklaşarak kimseyi dışarda bırakmayarak bütün Esenyurt’un belediye başkanı olduğumuzun farkında ve bilincinde olarak hareket edeceğiz. Seçim sürecinde dediğimiz gibi adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir yerel yönetim demokratik katılımcı ve şeffaf bir anlayışla el birliğiyle adım adım Esenyurt’u mevcut durumundan daha ileriye götürebilmek için gece demeden gündüz demeden çalışacağız.”

Başkan Özer Esenyurt halkıyla bayramlaştı

Başkan Özer, siyasi parti ziyaretlerinin ardından eski belediye binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde Esenyurt halkıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, Başkan Özer ile bayramlaşarak fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)