Esenyurt Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kurulu Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda Kent Konseyi’nin yeni Başkanı Mali Müşavir Tuncer Dağ oldu.

Kurula katılan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kentin farklı renklerinin bir arada olduğu Kent Konseyi’ni çok önemsediğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Özer, “Bu şehri güzelleştireceksek el birliğiyle güzelleştireceğiz. Sizlerin de katkısıyla Esenyurt'un kötü imajını el birliğiyle yıkacağız ve beş yılın sonunda burada yaşayan herkes gururla ben Esenyurtluyum diyecek. Bunun için birlikte çalışıyoruz. Kent konseyi de bu çerçeveye katkıda bulunacak önemli paydaşlarımızdan biri” dedi.

“Yaşanılabilir bir şehir yaratacağız”

Esenyurt’un hak ettiği değere kavuşması için Kent Konseyi ile uyum içerisinde çalışacaklarını belirten Özer, “Bizim temel amacımız Esenyurt. Habitatın ortaya koyduğu çok ilke vardır ama sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik çok önemli. Sürdürülebilirlik şu demek: Bu dünya sadece bize ait bir yer değil. Bu dünya bizden sonra gelecek olan çocuklarımızın, onların çocuklarının da dünyasıdır. Onları düşünerek tüketelim.

Yani sürdürülebilirlik geçmişle gelecek arasında adalet sağlamaktır. Peki, yaşanabilirlik ne? İşte Esenyurt'un asıl sorunları bu alanda. Altyapı ve üstyapı, kentleşme, ulaşım, yeşil alan, konut ve tapu mağdurları gibi sorunlar.

Dolayısıyla biz bu sorunları gidererek, yaşanılabilir bir şehir yaratacağız. Biz buna mecburuz. Bunu mutlaka el birliğiyle, gönül birliğiyle yapmamız lazım. Ayrıca birlikte barış ve kardeşlik şehrini de yaratacağız. Herkes bu ilçede kardeşlik içerisinde yaşayacak” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)