Sarıyer Mahalleler Birliği üyeleri Kasım ayı meclis toplantısının birinci bileşimi öncesi Sarıyer Belediyesi’ne gelerek tapu ve mülkiyet süreci ile ilgili sorunlarını Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu ile paylaştılar.

İstanbul Times Haber Merkezi

Sarıyer Belediye meclisinin iradesiyle tapu ve mülkiyet edinme süreçleri ile ilgili yaşanan aksaklıkların giderilmesi konusunda bir karar vermesini ve bu kararın İBB Kasım ayı meclisine taşınmasını isteyen Sarıyer Mahalle Birliği üyelerine en büyük destek Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’dan geldi. Mahalleler Birliği üyesi komşularını Boğaziçi Kültür Merkezi’nde ağırlayan Başkan Aksu, “Seçimden önce söylediğim gibi gerekirse sizinle hangi kurum olursa olsun mücadele eder sabahlara kadar kapılarda beklerim. Komşularımın yaşadığı sorunların farkındayım. Tapu edinme sürecinde yaşadığınız sorunların giderilmesi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” dedi.

“TAPULARINI ALINCAYA KADAR SİZİNLE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİM”

Mülkiyet sorununun siyaset üstü bir sorun olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğin vurgulayan Başkan Aksu, “Seçim öncesi tüm siyasi partilerin oy birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyemize ait araziler üzerinde yaşayan komşularımıza tapularının verilmesi kararlaştırıldı. Buradan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum.

Tapularını alan komşularımız var, almak üzere olan ve hala alamayanlar var. Bu süreç meşakkatli bir süreç. Sarıyer’de evi hazine, milli emlak ve şahıs arazisi üzerinde olan komşularımız var. Maalesef bu kurumlar satış kararı vermeden bizim Sarıyer Belediyesi olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmuyor.

Ancak komşularımın şunu çok iyi bilmesini isterim ki haklarınızı alıncaya kadar onların yanınızda olacak, gerekirse kapılarda sabahlayacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugün bize ilettiğiniz sorunları gündemimize alıyoruz. En kısa zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle sizleri bir araya getireceğiz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)