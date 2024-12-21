BAŞKAN AKSU, PINAR, POLİGON, REŞİTPAŞA VE EMİRGANLI KOMŞULARIYLA BULUŞTU

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, mahallelerin sorunlarının tespit edilerek birlikte çözümler üretildiği “Mahallemi Dinliyorum” toplantısında bu kez Pınar, Poligan, Reşitpaşa ve Emirganlı komşularıyla buluştu. Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya Başkan Aksu, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Coşkun, Sergül Doğan, Ayhan Gedik, Nizamettin Günel, Cem Çetin, Bayram Ali Baştan, Osman Demir, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Sarıyer Belediyesi meclis üyeleri ile birim müdürleri, muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Sarıyer - İstanbul

250 GÜNDE YAPILANLAR ANLATILDI

Göreve geldiği günden bugüne Sarıyer Belediyesi olarak 250 günde yaptıkları çalışmalar hakkında komşularına bilgi veren Başkan Aksu, Sarıyer en önemli sorunlarından biri olan asfaltlama çalışmaları ile ilgili ilçeye bugüne kadar 40 bin ton asfalt döktüklerini ifade ederek, asfalt çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Komşularımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik iki sosyal tesisin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Aksu, “Ayrıca Kireçburnu’nda yapımı bitmek üzere olan çocuk gündüz bakımevini ve Pınar Mahallesi Sosyal Tesisimizi kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde 200 hanemizi ilgilendiren içme suyu problemini çözdük.

Sarıyer Meydan Düzenlemesi birinci etabı tamamlandı. Maslak’ta 10 bin kapasiteli Sahra Mutfağı Aşevi’ni hizmete açtık. Şu an gündüz bakımevlerimizde okuyan öğrencilerimize yemekler aşevimizden yapılıp gönderiliyor. Ayazağa’dan Hamidiye ve Etfal hastanesine gitmekte zorlanan komşularımız için ücretsiz ring seferlerini hizmete koyduk. Komşularımız günde 5 sefer yapılan ring hizmetlerinden çok memnun kaldılar.

Köyler bölgemizde öğrencilerimizin ulaşım sorununu çözmek amacıyla 5 noktada ücretsiz servis hizmetimizi hayata geçirdik. 10 farklı branşta hizmet verecek Ayazağa Tıp Merkezi için projemizi ve yerimizi hazırladık. Projemizi SSK anlaşması olacak şekilde hayata geçireceğiz. İlçemizde iki kent lokantasını hayata geçireceğiz. Buraya aşevimizden yemekler gidecek. Birini Çayırbaşı’nda diğeri içine yer arayışımız devam ediyor. 7500 ilk, orta ve lise öğrencimize burs desteğimiz devam ediyor.

Kadın-Aile Müdürlüğümüzü kurduk. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planladığımız Kireçburnu Çocuk Gündüz Bakımevimizde ayrıca her hangi bir ihtiyaç durumunda çocuğunu bırakabileceği bir yeri olmayan annelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği çocuk oyun atölyelerimiz de faaliyete geçecek. Yine ilçemizde okuyan üniversite öğrencilerimize yönelik başlattığımız “Öğrenci Dostu Esnaf” projemiz dün itibariyle hayata geçti. Bu çalışmayla anlaşmalı olduğumuz ilçemizdeki esnaf lokantalarından üniversite öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.” diye konuştu.

BAŞKAN AKSU: DAHA GÜZEL BİR SARIYER İÇİN HEP BERABER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Aksu’nun sunumunun ardından mahalle sakinleri sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ulaşım, mülkiyet, güvenli konut, sosyal tesis ile ilgili yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, sorunların çözümü konusunda komşularının önerileri dinledi, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürlerine gerekli talimatları vererek sorunların çözülmesi ve takibini istedi.

Toplantıda en çok dile getirilen tapu ve mülkiyet konusunda dün olduğu gibi bugün de her zaman komşularının yanında olacağını bir kez daha ifade eden Başkan Aksu, “Bir kez daha ifade ediyorum. Komşularımın mağdur edilmemesi ve tüm haklardan faydalanması için gerekirse kapı önlerinde yatacağım” dedi. Son olarak tüm koşularıyla toplu fotoğraf çektiren Başkan Aksu, “Bugün bir kez daha gördük ki, Sarıyer’i güçlü kılan komşuluk bağlarımızın dayanışma ruhudur. Her görüş ve öneri mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar atmamıza rehberlik ediyor. Daha güzel bir Sarıyer için birlikte üretmeye, sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)