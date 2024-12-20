EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BİR AYAĞI KESİLDİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE 2.AYAĞI DA KESİLDİ İMAMOĞLU'NDAN PROTEZ VE KALACAK YER İÇİN YARDIM BEKLİYOR…

Geçen sene sokak röportajı yaparken tanıştığımız Rahmi Acar şirket Whatsaapp hattımıza bir mesaj göndererek şunları söylemiş ;

“Ben Rahmi Acar 11226 sicil numarası ile İBB’de çalışıp emekli oldum.Sosyal demokrat düşüncelerimden dolayı İBB’de çalıştığım 14 Yıl boyunca AKP’li İBB yöneticileri tarafından mağdur edildim.

Koy hizmetlerinden İBB’ye katıldığımız 2002 yılından 2016 kadar operatör olarak çalıştım.CHP’li olduğum için yol bakım, park bahçeler zabıta, katı atık toplam 27 yer sürgün gezdim 11226 dosya numaramı herkes biliyor.

Herkes gibi sağlıklı bir yaşam sürerken % 95 ağır engelli duruma düştüm.Bir protezimi yapacak gücüm yokken şimdi diğer ayağımda kesildi. Şu an iki ayak protezine ihtiyacım var.Bir adeti için 92 binTürk lirası istiyorlar. İki taneye ihtiyacım olduğu için 184 bin lira para lazım.

SGK Her protez için sadece 10 bin TL ödeme yapıyor.aldığım emekli maaşım diğer ihtiyaçlarıma bile yetmiyor.

İkinci ayağımın kesilmesinden dolayı 39 gündür hastanede yatmaktayım.Bu süre zarfında 3 ameliyat oldum.

Ben burada iken kaldığım ev satılmış.Elektrik yok,huzur evleri beni kabul etmiyor. Kalacak yer ve bakıma ihtiyacım var.

İBB’ye uzun süre hizmet eden bir emeklisi olarak sayın İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun benden haberi olsa eminim ki beni hastane köşelerinden bir başına bırakmaz.

Herkes bir an önce hastanede taburcu olmak ister ama ben istemiyorum çünkü gidecek ve kalacak yerim yok.

Lütfen bu durumumu Ekrem başkanıma iletin çaresizim bana yardımcı olsun kalan ömrümü huzur içinde geçirmek istiyorum ne olursunuz siz sesimi Ekrem başkanıma duyurun o bana seyirci kalmaz.

Biz okurumuz emekli ve iki ayağı kesilmiş Rahmi Acar’ın sesi olmaya çalıştık. Tez zamanda iki protezinin yapılması ve barınacağı bir yerde hayatını sürdürmesi için hayır sahiplerinin el atmasını isteriz. Gazetemizin şirket hattı 0532-344 05 12 numaralı whatsapp hattımıza yazmaları halinde Rahmi Acar ile görüştürebiliriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)