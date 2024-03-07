CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Koru Park’ta düzenlenen akşam yemeğinde Sarıyerli genç komşularıyla bir araya geldi. CHP Sarıyer Gençlik Örgütü’nün organize ettiği toplantıda, Aksu’ya gençlerden tam destek geldi. ‘Sarıyer’in Başkanı Oktay Başkan’ sloganlarının atıldığı toplantıda gençler Aksu ile fotoğraf çektirdi, düşüncelerini ve önerilerini paylaştı.

Bolat, Sarıyer’de gençlerin başkanı Oktay başkandır’

Toplantıda ilk sözü alan CHP Sarıyer Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bolat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; Gençler olarak hepimiz ülkemizin ve ilçemizin geleceğini şekillendirecek olan gençler olarak sorumluluklarımızı bilerek bir araya gelmez için buradayız. Özellikle yerel seçimlerde Sarıyer Gençlik Örgütü olarak aktif bir rol üstlenmek ve sesimizi duyurmak önemlidir. İlçemizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek kararlar alınırken biz gençlerin de söz sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu başkanımıza destek olmamız çok önemlidir. Ekrem başkanımız göreve geldiği günden beri İstanbul’un kaynaklarını, tüm engellemelere rağmen yandaşlar, doğa katliamcıları, tarikatlar yerine, çocuklar, öğrencilere, annelere yani İstanbullulara hizmet etmek için harcatmaktadır. Bunun devam edebilmesi için İstanbul’da Ekrem başkana, Sarıyer’de Oktay başkanımıza en büyük desteği Sarıyer gençlik örgütü verecektir. Enerjimiz, azmimiz ve parlak fikirlerimizle Sarıyer’de fark yaratacağız. Türkiye’de fark yaratacağız. Seçim çalışmalarımızda gece gündüz çalışan tüm genç arkadaşlarıma, gençlik örgütümüze teşekkür ediyorum.

Kara, ‘Gençler olarak Oktay Başkanımızın etrafında kenetlendik’

CHP İstanbul il Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ise 31 Mart’ta Sarıyer’de halkçı belediyecilikle taçlandıracaklarını belirterek şunları söyledi; Uzun zamandır beraber çalıştığımız, beraber yol arkadaşlığı yaptığımız büyüğümüz, abimiz Mustafa Oktay Aksu Belediye Başkan Adayımız oldu. Oktaş Başkanımızla yakından çalışma fırsatı bulduğum için kendisinin belediye tecrübesine, sahadaki tecrübesine, gençlere bakış açısına ve belediyecilik konusundaki başarılarına yakından şahin olmuş bir arkadaşınızım. Bu yüzden başkanımızın Sarıyer’deki kadınlara, Sarıyer’deki çocuklara, yediden yetmişe Sarıyer’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok şey katacağına yürekten inanıyorum. Her zaman yanımızda olan başkanımızın biz de birlik ve beraberlik duygusuyla etrafında kenetlendik. Sarıyer’deki genç arkadaşlarımızla başarıyla sonuçlanacak bir süreci yöneteceğiz. 31 Mart’ta Sarıyer’i tekrar halkçı belediyecilikle taçlandıracağız. Şimdiden tüm katkılarınız için teşekkür ediyorum’ dedi.

Kubat, ‘Gençlerimiz geleceğimizdir’

Umudumuz gençlerde diyen CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ise konuşmasında şunları söyledi; Bizler bu ülkeyi atalarımızdan, aldık sizlere aktaracağız. Geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerin çalışma inancı, şevkiniz bizlere güç katıyor. Önümüzdeki yerel seçimlere 26 gün kaldı. Sabahlara kadar afiş ve pankart asıyorsunuz. Bütün emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi belediye sayısını yirmiye çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu inanç ve azimle çalışmalara verdiğiniz tüm katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Aksu, ‘İlçemizi gençlerimizle yöneteceğiz’

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ise gençlere yönelik kuracakları Gençlik Meclisi ile Sarıyer’i gençlerle beraber yöneteceklerini belirterek, ‘Çok güzel bir akşamda yürekli gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tüm örgütümüzü ve gençlerimizi burada görmek bizlere güç katıyor. Bu akşam aramızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği üzere bir ilki gerçekleştirerek meclis üyesi listemizde gençlerimize ve kadınlarımıza en yüksek temsil olanağı verdik. Bundan son derece mutluyum. Şimdiden seçilecek olan tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni yönetim anlayışımızla Sarıyer’de yepyeni bir dönem başlatacağız. Bizim için makam artık sokaklar olacak. Genç, kadın, çocuk, esnaf ve tüm komşularımızla ilçemizi hep beraber yöneteceğiz. İşe ilçemizin asfaltlarını yenilemekle başlayacağız’ dedi.

Zeybek, ’31 Mart gençlerin gelecek umutlarını yeşertecek günün adıdır’

Buluşma toplantısında gençlere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları söyledi; Sevgili gençler, Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu için toplandığımız bu akşama katıldığınız için ve bu süreçte seçim çalışmalarına verdiğiniz emek için hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin bilmesi gereken bir gerçek var. 31 Mart yerel seçimleri, 28 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasında gençlerimizin, kadınlarımızın, demokratların, yurtseverleri içine düştüğü geleceğe ilişkin kaygı, kırgınlık, kızgınlık ve neredeyse ülkeyi terk etme noktasına gelmiş olan milyonlarca genç insanın umudunu yeşertecek tarihin adıdır. 31 Mart, seçimsiz geçecek dört yılı Türkiye’de ayakta tutacak olan bir seçimdir. Türkiye’deki demokratik muhalefetini ayakta tutacak, Türkiye’nin geleceğe olan inancını ayakta tutacak olan seçimin adıdır. 31 Mart Sarıyer’imize, Beşiktaş’ımıza, Kadıköy’ümüzün yanına Tuzla’yı, Sancaktepe’yi, Çekmeköy’ü, Üsküdar’ı, Beyoğlu’nu Kağıthane’yi, Arnavutköy’ü, Bahçelievler’i, katacak günün adıdır. Hepinizi 31 Mart’ta İstanbul’da Ekrem İmamoğlu başkanımıza, Sarıyer’de Mustafa Oktay Aksu başkanımıza omuz vermeye davet ediyor, aydınlık geleceğimizi1 Mart’tan sonra hep beraber inşa edeceğiz, katılımız için hepinize teşekkür ederim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)