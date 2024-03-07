GAZİOĞLU’NDAN BÜYÜK BİR VE ÖNEMLİ BİR TOPLANTI

Zeytinburnu Belediyesi Belgratkapı Sosyal Tesislerinde yapılan yemekli istişare toplantısına ev sahipliği yapan CHP Meclis üyesi iş insanı Metin Aytekin Gazioğlu önemli ve yararlı bir toplantıya ev sahipliği yaparak Zeytinburnu siyasetinde söz sahibi olan bir çok değerli insanı aynı masa etrafında bir araya getirerek CHP adayımız Şehir Plancısı sayın Onur Soytürk’e bu seçim öncesi süreçte nasıl bir katkı verebiliriz konulu yaptığı geniş katılımlı destek toplantısında önemli fikirler öne sürüldü.

GAZİOĞLU TOPLANTININ AÇILŞ KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Değerli arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki Zeytinburnu ilçesinde 7 arkadaşımız aday adaylığı için başvurmuştu.Yapılan bütün değerlendirmeler sonucu Şehir Plancısı Onur Soytürk adayımız olarak açıklandı.

Seçime çok uzun bir süre yok. Bizim şu an yapacağımız şey adayımız ile seçimi kazanmak adına kim ne katkı verebilecekse onu versin. Kendi aramızda eleştirilerimizi seçinden sonra yaparız. Ben Onur bey ile seçimi kazanabileceğimizi samimi bir şekilde düşünüyorum.

Her seçimin kendi bir dinamiği var. Her adayın artı ve eksileri var bu hayatın olağan akışına uygun bir süreç değerli arkadaşlarım bir çoğunuzun sürece dair, ilçe yönetimine dair eleşirileri vardır ve normaldir. Ancak sizden ricam bugün burada daha çok toplantımızın formatına uygun olarak adayımız sayın Onur Soytürk ile seçimi nasıl alırız konusunda fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun ve mutlu olurum dedikten sonra toplantının yönetimini eski meclis üyesi Av.Resmiye Göç ve eski yüksek disiplin kurulu üyesi Meral Çekik’e verdi.

GÖÇ VE ÇELİK ÇOK BAŞARILI BİR TOPLANTI YÖNETEREK İSTEYEN HERKESE SÖZ HAKKI VERDİ

3 saat süren yemekli toplantıda aday adayları içinde yer alan Yüksek Mimar Cemil Coşkun Budak,Mimar Süleyman Uluocak,Mühendis Hasan Ali Hayıroğlu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner bir konuşma yaparak Onur Soytürk’e tam destek verdikleri için burada olduklarını ifade ettiler.

Bir çok konuşmacı ise şunları söyledi; ”Arkadaşlar kendimize gelelim emekli perişan, işçi perişan,memur perişan, köylü perişan AKP artık ülkeyi yönetmiyor biz armudun sapı üzümün çöpü ile enerjimizi heba ederken onlar ülkeyi sattılar. Ne olur enerjimizi kendi içimizdeki tartışmalar ile heba etmeyelim.

Toplumun her kesimi ben ekonomistim diyen birisi mahvetti bu şartlar da bile Zeytinburnu başta olmak üzere ağır ekeriyette bütün ilçeleri kazanamazsak bu hükümetin başarısı değil bizim başarısızlığımız olacak dedi.

Toplantı CHP Adayı şehir Plancısı Onur Soytürk ile Zeytinburnu kazansın temennisi ile sona erdi.

Metin Aytekin Gazioğlu konuşmasını 7 Mart 2024 Saat 17.00’da İBB Çırpıcı 143 Sosyal Tesislerinde yapılacak olan CHP Zeytinburnu Belediye başkan adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk’ün Toplantısına davet etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)