banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.113,30
ALTIN
1.722,80
DOLAR
27,77
STERLİN
33,86
EURO
29,24
Şaka Değil Gerçek Çam Sakura Yerleşkesinde Ciğerci ve Starbucks Var Ama Eczane Yok
Son Dakika
Şaka Değil Gerçek Çam Sakura...
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi 17 Ekim’de Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi...

Şaka Değil Gerçek Çam Sakura Yerleşkesinde Ciğerci ve Starbucks Var Ama Eczane Yok

Türkiye’nin en büyük sağlık kompleksi olarak kabul edilen Türk Japon ortaklığı ile inşa edilen Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi yerleşkesi içinde Ciğerci,Dozer Burger,Starbucks var ama bir sağlık kompleksinde bulunması gereken Eczane’nin olmayışı bu kadar da olmaz dedirtti…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 19:16
Şaka Değil Gerçek Çam Sakura Yerleşkesinde Ciğerci ve Starbucks Var Ama Eczane Yok
banner171

BİZ TÜRKLERİN KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR MANTIĞI VAR AMA HER ŞEYDE İNCE HESAP YAPAN DİĞER ORTAK OLAN JAPONLAR NEDEN EN AZ 2 DÜKKAN ECZANE OLACAK DEMEDİ ? 

Hastanede sağlık hizmeti alan hasta yakınları Doktorların yazdığı ilacı almak için araç olmadan ilaca ulaşmak için en yakın eczaneye dakikalarca yürümek zorunda kalıyorlar…

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu kadar devasa bir sağlık kuruluşu içinde olmazsa olmaz olan eczanenin olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülüyor…

ÇAM VE SAKURA HASTANE KOPLEKSİNE ACİLEN 2 ECZANE GEREKLİ…

Elbette ki ciğerci de olsun,kafede olsun hamburgerci de olsun ama neden eczane yok ?

Çok sayıda hasta yakını gazetemizin haber ihbar hattını arayarak bu kadar büyük bir sağlık kompleksi içinde nasıl eczane düşünülmez lütfen bu eksik hizmeti gündeme getirin bir an önce hastalarına burada sağlık hizmeti alan vatandaş saatlerce dışarıda ilacın peşinde koşmasın diyorlar…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.10.2023 19:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir’in Güvenilir Anahtar Firması
Başakşehir’in Güvenilir Anahtar Firması
CHP. Başakşehir İlçe Kongresinde Gerçek Bir Demokrasi Şöleni Yaşandı
CHP. Başakşehir İlçe Kongresinde Gerçek Bir Demokrasi Şöleni Yaşandı
İYİ PARTİ Başakşehir Sokaklara İndi
İYİ PARTİ Başakşehir Sokaklara İndi
İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
İmamoğlu Günlerce Süren Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Başakşehir Belediyesi Neden Şahintepe Halkını Mağdur Ediyor ? (VİDEOLU)
Başakşehir Belediyesi Neden Şahintepe Halkını Mağdur Ediyor ? (VİDEOLU)

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169