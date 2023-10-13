Şaka Değil Gerçek Çam Sakura Yerleşkesinde Ciğerci ve Starbucks Var Ama Eczane Yok

BİZ TÜRKLERİN KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR MANTIĞI VAR AMA HER ŞEYDE İNCE HESAP YAPAN DİĞER ORTAK OLAN JAPONLAR NEDEN EN AZ 2 DÜKKAN ECZANE OLACAK DEMEDİ ?

Hastanede sağlık hizmeti alan hasta yakınları Doktorların yazdığı ilacı almak için araç olmadan ilaca ulaşmak için en yakın eczaneye dakikalarca yürümek zorunda kalıyorlar…

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu kadar devasa bir sağlık kuruluşu içinde olmazsa olmaz olan eczanenin olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülüyor…

ÇAM VE SAKURA HASTANE KOPLEKSİNE ACİLEN 2 ECZANE GEREKLİ…

Elbette ki ciğerci de olsun,kafede olsun hamburgerci de olsun ama neden eczane yok ?

Çok sayıda hasta yakını gazetemizin haber ihbar hattını arayarak bu kadar büyük bir sağlık kompleksi içinde nasıl eczane düşünülmez lütfen bu eksik hizmeti gündeme getirin bir an önce hastalarına burada sağlık hizmeti alan vatandaş saatlerce dışarıda ilacın peşinde koşmasın diyorlar…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)