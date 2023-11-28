Özbakır CHP' Başakşehir'den Belediye Başkan A.Adayı Oldu

CHP'NİN BÜTÜN İLÇE BAŞKANLIKLARINDA YOĞUN BİR ADAY ADAYLIK YARIŞI YAŞANIYOR

Özabkır Aday adaylık başvurusunu yapmadan önce kendisine destek vermek için CHP ilçe binasına gelen halk'a şunları söyledi:

Sayın Başkanım,

Önceki dönem ilçe başkanım

Çok değerli ilçe başkan yardımcılarım

Kadın kolu başkanım çok değerli yönetimi

Gençlik kolu başkanım çok değerli yönetimi

İl gençlik kolları başkan yardımcım

Belediye meclis üyesi arkadaşlarım

Türmob yönetim kurulu üyem

Mali müşavirler odası kurul üyesi arkadaşlarım

Yüksek ticaretliler marmara üniversitesi mezunlar derneğinin saygıdeğer yöneticileri

Mali müşavirler birliği Bayrampaşa şube başkanım

Mali müşavirler birliği genel başkan yardımcım

Saygıdeğer hanımefendiler beyfendiler abilerim ablalarım

Geceyi geleceği aydınlatan sevgili gençler

Çok değerli basın mensupları

sevgili yol arkadaşlarım büyük ailem hepiniz hoş geldiniz

Şerefler verdiniz

öncelikle ifade edeyim ki bu onurlu kutsal göreve layık olmaya çalışacağım

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz 100 yaşında devletimiz var cumhuriyetimiz var cumhuriyetimiz sonsuza dek var olsun, yaşasın Cumhuriyet

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum Ruhları şad olsun

Bugün burada kadınlı erkekli bir arada oturabiliyorsak

Cumhuriyet sayesinde bir şoförün oğlu mali müşavir belediye başkan aday adayı olabiliyorsa bunu Cumhuriyete Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçluyuz.

Bugün 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü

Fiziksel psikolojik sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınlarımıza şiddetten uzak mutlu oldukları bir hayat diliyorum. Yaşama hakkı elinden alınmış kadınlarımızı rahmetle saygıyla anıyorum

Saygıdeğer hanımefendiler beyfendiler

1970 doğumluyum Sivas’lıyım.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunuyum.

Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan İstanbul

Mali Müşavirler Odası’nda disiplin kurulu üyeliği, haksız rekabetle mücadele kurul üyeliği görevlerinde bulundum.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği’nde Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım

Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundum

İstanbul Mali Müşavirler Odası Akademisi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptım.

İstanbul Yüksek Ticaretliler Marmara Üniversitesi Vakfı-İSTİVAK yönetim kurulu görevim devam ediyor.

İstanbul Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeliği saymanlık görevlerinde bulundum

1998 yılından bugüne kadar 25 yıldır İstanbul Bayrampaşa’da mali müşavir olarak mesleki faaliyetime devam etmekteyim.

Kamu gözetimi kurumu bağımsız denetçi ünvanına sahibim.

--Siyaset penceremde ise

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir ilçe Başkanlığı’nın 2011 yılında yapılan olağan ilçe kongresinde ilçe başkanımız olarak seçilen sayın Özgür Karabat’ın yönetim kurulu listesinde yer aldım.

İlçe sekreterliği görevini başarıyla tamamladım.

2014 yılı mahalli idareler seçimlerinde meclis üyesi listesinin dördüncü sırasında yer aldım. CHP Başakşehir belediye meclis üyesi oldum.

Grup başkanvekilliği görevinde bulundum.

Bu süreçte CHP Başakşehir belediye meclis grubu olarak, dönemin Akp’li Başakşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal’a karşı büyük mücadeleler gösterdik.

Bahçeşehir Gölet Park’ın betona gömülmemesi adına davalar açtık, kent eylemleri organize ettik.

Başakşehir’li çocukların geleceklerini bilinmezliğe sürükleyecek siyasi rant odaklı kararlara, kamu arazilerinin haraç mezat satılmasına, ihale yolsuzluklarına fırsat vermemek için tüm gücümüzle direndik.

2014-2019 yılları arasında CHP Başakşehir Plan Bütçe Komisyon üyeliği görevini yaptım.

Söz konusu dönemde, halkın zararına olacak, kamuyu sıkıntıya sokacak, bireysel menfaatlere dayalı hiçbir karara onay vermedik. Vatandaşa ait bütçenin kontrolsüz şekilde savrulmasına ses yükselttik. Yağmayı, talanı, rantı önledik. Basın toplantılarıyla, geniş katılımlı halk buluşmalarıyla, örgüt içi istişare oturumlarıyla muhalefet sorumluluğumuzun hakkını vermeye gayret gösterdik.

Denetim komisyonu üyeliği yaptığım beş senelik dönemde,

Akp’li Başakşehir Belediyesi’nin çok sayıda usulsüzlüğünü, teknik eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını açığa çıkardım.

Hazırladığımız raporları basın ve kamuoyu ile paylaştım.

O zamanki İlçe başkanımız sayın Özgür Karabat, meclis grubumuz ve ilçe yönetim kurulumuz ile beraber mali verileri en ince detayına kadar açıkladık.

31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerde CHP İBB ve Başakşehir Belediye Meclis üyesi olarak seçildim.

Dört buçuk yılı geride bıraktık.

İBB meclisinde sayısal olarak geride olduğumuz için, Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na iş yaptırmamak, İstanbul’umuzu hizmetle buluşturmamak, kent yaşamının gelişimine set koymak için şartlanmış bir siyasi güruhla karşı karşıyayız.

Planlama hazırlarken, eyleme dökerken, yatırımları yönetirken sürekli engellemelere muhatap kalıyoruz.

Buna rağmen, yılmadan, yorulmadan doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz.

2019-2020 döneminde İBB plan bütçe komisyon üyeliği görevinde bulundum.

İBB bütçesinin dinamiklerini, gerçekliğini, mali tabloların hedeflerini anlattım, sunumlar yaptım.

Başakşehir ilçemizin sorunlarını hemen her fırsatta İBB meclis gündemine taşıdım.

Çözüm önerileri ve uygulama konusunda emek harcadım.

2020-2022 döneminde İBB iştirakler komisyon üyeliği görevinde bulundum.

2022 Nisan ayında yapılan İBB CHP grup yönetimi seçiminde grup yönetimine girdim.

Grup saymanı seçildim.

2022-2023 döneminde CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları Komisyonu’nda görev üstlendim.

10 yıla yakın meclis üyeliği birikimimiz ile Başakşehirin sorunlarını biliyoruz hepsini bir bir çözeceğiz.

Betona boğulmuş deprem toplanma alanları imara açılmış doğası talan edilen Başakşehir rant siyasetinden talan siyasetini kurtaracağız.

Başakşehirli evine ulaşmak için paralı yollara mecbur bırakılmakta trafik yoğunluğundan evine ulaşamamaktadır.

Yıllardan beri üvey evlat muamalesi gören bahçeşehire metro hattı nihayet İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu ile start almıştır, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum.

İlçemizde İBB’mize ait şu an 3 kreşimiz bulunmakta tabiki yeterli değil göreve geldiğimizde olmayan mahallelerimize kreş sözü veriyoruz.

Vatandaşın bütçesini parasını kamu kaynaklarının belediyeye devasal saraylar yapmasına karşıyız şu anki belediye başkanını sayın Cumhurbaşkanı belediye binasını külliye gibi devasal olmasından dolayı kendisi ile yarışır gibi olmasından dolayı azarladığı söylenmekte

50 yılı aşkın mazisi olan Ziya Gökalp Altınşehir Şamlar Şahintepe Kayabaşı mahallelerimizde yaşayan komşularımız bugüne kadar AKP iktidarında imar sözleri ile oyalanmakta imar oyunları ile arsaları başka ilçelere kaydırılmakta rant siyasetini ortadan kaldırmaya söz veriyorum

50 yıl önce Anadolunun değişik şehirlerinden yukarda saydığım mahallelere göç edip gelen vatandaşlarımızın gençliğini verdiği yokluklar içinde var ettiği yuvalarına işgalci mantığıyla çöken AKP zihniyetine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz ve de kazanacağız

Buralara yönelik açılan davaların öncüsü olan ve birlikte takip ettiğimiz önceki dönem ilçe başkanımız avukat Deniz Bakırında sürdürdüğü hukuk mücadelesinde mahkemenin vermiş olduğu yürütme durdurma kararlarına rağmen vatandaşın yuvasını başına yıkanları buradan uyarıyorum hukuka mahkeme kararlarına uyunuz suç işliyorsunuz

Örgütlü mücadeleye inanan parti örgütüne güvenen örgütle birlikte mücadeleyi önemsiyorum.

Belediye başkan Aday adayı olacağımı şu anki ilçe başkanımıza önceki dönem ilçe başkanlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarım ile paylaşarak yola çıktım destekleri için çok çok teşekkür ediyorum .

Bu gün üç ayrı ilçe olarak yönetilebilecek büyüklükte bir ilçede yerel seçim için yola çıkıyoruz. Fenertepede de varız Hoşdere köyünün etrafındada varız.



Bu seçimi kazanmak zorundayız kazanacağız buna hiç şüpheniz olmasın



Parti yönetimimizin denetiminde ve gözetiminde tüm üyelerimizin katılacağı bir ön seçimi yapmak durumundayız. Ben bu seçimde tüm üyelerimizin salt çoğunluğunun üzerinde bir oy alarak aday olmayı arzuluyorum. Buna hazırım. Tüm meclis üyelerimizin de sandıkta ön seçim ile belirlenmesini istiyorum

Meclis üyesi her arkadaşımın belediye başkanı olacak nitelikte yeterlikte partili arkadaşlarımdan oluşmasına da üyelerimizin karar vereceğinden hiç şüphe duymuyorum.

Bu seçinin aralık ayı 16 sına kadar yapılması ve adaylığın hemen açıklanması durumunda başlayacağımız çalışma bize seçimi kazandıracaktır. Yeter ki geç kalmayalım.



Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Ben Başakşehir’e özenli bir yönetim vaad ediyorum

Büyük ya da küçük demeden Başakşehir için yapılacak her işi özenli yapmanın atılacak her adımı özenle atmanın sözünü veriyorum

Başakşehir gibi tarihi ile coğrafyasıyla kültürüyle ekonomisi ile devasal bir kenti yönetmek her şeyden çok inanın çok özenli olmayı gerektirir ben her şeyden çok insanlara değer veren insana özen gösteren ve önce insanca ayrımcılık yapmaksızın tüm Başakşehirlilere aynı ölçüde özen gösteren bir yönetim vaad ediyorum

Ben Başakşehir’in havasına suyuna ormanına tarım alanlarına özen gösteren bir yönetim vaad ediyorum

Ben Başakşehir’in tarihine Başakşehir’in maneviyatını özen gösteren bir yönetim vaad ediyorum

Ben Başakşehir’e yeni nesil bir belediyecilik vaad ediyorum

Ben Başakşehir’e 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışının şehrimle buluşmasını istiyorum

Başakşehir’in toplumsal ve kültürel çeşitliliğini rengarenk canlılığını koruyup geliştirmeye özen gösteren herkese hoşgörüyle Yaklaşan bir yönetim vaad ediyorum

Ben Başakşehir’e Başakşehirlilerle birlikte Başakşehir’i yönetmenin sözünü veriyorum ve Şeffaflığı halka hesap verme prensibine vicdana ve adalete dayalı bir yönetim anlayışı vaad ediyorum

Başakşehir’de Başakşehirlilere yaptığı işi özenle yapan herkesin hakkına saygı ile yaklaşan sorumluluklarını bilen kibirden arınmış güler yüz yepyeni bir yönetim anlayışı vaad ediyorum ben Başakşehir’in mahallelerini eşit gören bir yönetim anlayışı vaad ediyorum 10 mahallenin hiçbirini birbirinden ayırmayan hiçbirini hakkını diğerine kurban etmeyen bir yönetim anlayışı vaad ediyorum

her seçilmiş mahalle muhtarının seçilmişliğine saygı duyan onların Başakşehir’in temsilcileri olduklarını kabul eden onları dinleyen ve onlara çözümler üreten onlarla birlikte Başakşehir’e çok güzel projeler oluşturan bir yönetim vaad ediyorum

Ben İstanbulun en güzel ilçelerinden biri olan Başakşehir’de kadınların çocukların engellilerin ve her kesimden Başakşehirlinin kendini özgür mutlu güvenli ve huzurlu hissettiği akla bilime sanata teknolojiye eğitime ve çevreye öncelik veren ve kaynak aktaran bir yönetim anlayışı vadediyorum

çoğunluğu yönetme azınlığın varolma hakkına saygı duyan bir demokrasi ve yönetim anlayışı bu aziz kentte yaşayan her bir ferdin hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya temel ilke kabul eden bir belediyecilik ben kimsesizlerin kimsesi olabilen dezavantajlı gruplara sahip çıkan sosyal belediyecilik vaad ediyorum

Çoğulculuğu katılımcılığı kent anayasasının temel taşı kabul eden yapboz anlayışıyla değil uzun vadeli makro planlarla hareket eden bir yönetim anlayışı

Benim hayalimdeki Başakşehir ulaşılabilen bir Başakşehir çevre dostu ve engelli dostu bir Başakşehir

benim hayalimdeki Başakşehir kentte yaşayan herkese mutlak fırsat eşitliği sağlayabilen bir Başakşehir

benim hayalimdeki Başakşehir sadece insanlara değil sokak hayvanlarına ve doğal yaşama da özen gösteren bir Başakşehir

benim hayalimdeki Başakşehir girişimci dostu güvenli yatırım ortamının yaratıldığı bir Başakşehir

benim hayalimdeki Başakşehir yaratıcılığın ve inovasyonun adresi olabilen bir Başakşehir

Bu ülkenin kurucu değerlerine kültürüne ve kutsallarına saygı duyan geçmişiyle barışık geleceğe umutla bakan ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vaad ediyorum

değerli dostlarım değerli Başakşehirliler değerli basın mensupları Başakşehirlilerin söz hakkına sahip olduklarını bu kentte yaşayan herkesin benim söyledigim oluyor benim hakkım savunuluyor dediği Başakşehirin öncelikli projeleri geliştirildiği bir Başakşehir’i yönetmeyi vadediyorum

Dün olduğu gibi yarın da bana, ortak kaygılarımıza, otak sevdamıza, ortak geleceğimize sahip çıkmanızı istiyorum.

Ünlü düşünürün dediği gibi yarınlar yorgun ve bezgin kişilerin değil rahatlarını terkedenlerin olacaktır rahatlarını terkedenlere selam olsun

Sizlerin İstanbulumuza ve Başakşehir’imize sahip çıkacağınızı biliyorum ve gücünüzü, desteğinizi bekliyorum.

Başakşehir’i ve İstanbulu tekrar kazanacağımıza inanıyorum. Bunu başarabilecek gücümüzün, yüreğimizin var olduğunu biliyorum.

Şimdi el ele, gönül gönüle zorlu yollara düşme zamanı. Bu güzel, bu dürüst, bu tertemiz insanların aşına, işine, geleceğine sahip çıkma zamanı. Cumhuriyete sahip çıkma zamanı.

Bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini, hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak dostlar. Göreve Hoş geldiniz.

Değerli dostlarım. Hep birlikte gecemizi gündüzümüze katmaya, Çalınmadık kapı, Ulaşılmadık bir karış yer kalmamacasına çılgınca, Yorulmadan, Gönüllerimizde yüklü sevdadan aldığımız güçle, Koşturacağımız, Yorulacağımız ama sonunda mutlaka kazanacağız

Bu seçimi alacağız



Bu seçimi alacağız



Bu seçimi alacağız



Hazırız. Kararlıyız inançlıyız



Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.