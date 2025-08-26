BAKAN YARIMCISI TURAN ZEYTİNBURNU’NUN AK PARTİ DÖNEMİNDE ÇEHRESİ DEĞİŞTİ DEDİ

İçişleri bakan yardımcısı Bülent Turan yaptığı konuşmada şunları söyledi “ilk olarak 1999 yılında bir çok sorun sorunla boğuşan Zeytinburnu’nda belediye başkanı olan Murat Aydın başkanımız 20 sene boyunca güzel hizmetlere ima attı.

Ömer Başkanımız’ da o günden bu yana kısa süreli Ankara görevleri dışında uzun süre Zeytinburnu’muza Belediye başkan yardımcısı olarak hizmet etti.

31 Mart 2019’dan bu yana da Zeytinburnu Belediye başkanı olarak ilçemize güzel hizmetler sunuyor.

Kendisine ve ekibine ilçeye ve halka yaptıkları hizmetleri için teşekkür ederim” dedi.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’da İçişleri bakan yardımcısı Bülent Turan’ın kendilerine yapmış oldukları nazik ne anlamlı ziyaretten dolayı kendine çok teşekkür derim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)