İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “ANADOLU YAKASI’NIN ALTI, ADETA DEMİR AĞLARLA ÖRÜLMÜŞ DURUMDA”

DOÇ. DR. ALPKÖKİN; “HATTIMIZIN TÜM SİNYAL TESTLERİ TAMAMLANDI VE SERTİFİKAMIZI ALDIK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başklanvekili yapımı sona gelinen , Çekmeköy – Sancaktepe- Sultabeyli Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu. Aslan’a Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sulyanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel de eşlik etti. Projeyle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin bilgi verdi.

ASLAN; "ANADOLU YAKASI'NIN ALTI, ADETA DEMİR AĞLARLA ÖRÜLMÜŞ DURUMDA"

Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yerinde incelediği çalışmalar hakkında konuştu. Aslan, “Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının açılış öncesi son incelemesine; Çekmeköy Belediye Başkanımız, Sancaktepe Belediye Başkanımız ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcımızla beraber geldik.

ASLAN’DAN AÇILIŞ ÇAĞRISI: “GELİN EL ELE VERELİM, BİRLİKTE OLALIM”

Çalışmaları yerinde gördük; her şey hazır gibi görünüyor, son rötuşlar yapılıyor. İnşallah mayıs ayı içerisinde Sultanbeyli-Sancaktepe hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli’de yaşayan bir yurttaşımız, Üsküdar’a 50 dakikada gidip gelebilecek.”

Aslan konuşmasının devamında şunları söyledi;

“ŞU AN HALİHAZIRDA İSTANBUL’DA TAM YEDİ TANE METRO HATTI İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

“Bu açılışa tüm siyasi partileri davet ediyoruz; bu bizim için çok önemli. Dünyada bu kadar sıkıntı varken, her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olması; Türkiye’nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük gayretlerle İstanbul’da devrim gibi kararlar alınıyor; her ilçe kendi bünyesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de genel ölçekte büyük yatırımlar yapıyor. Şu an halihazırda İstanbul’da tam yedi tane metro hattı inşaatı devam ediyor. Allah’ın izniyle mayıs ayında burayı açtığımızda bu sayı altıya düşecek. Yılın sonunda da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattını açarak bir hattı daha tamamlamış olacağız.”

“ANADOLU YAKASI’NIN ALTI, ADETA DEMİR AĞLARLA ÖRÜLMÜŞ DURUMDA”

“Anadolu Yakası’nın altı, hani Onuncu Yıl Marşı’nda 'Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan' dendiği gibi, adeta demir ağlarla örülmüş durumda. Bu metro hatları, her türlü güvenlik tedbiri alınmış, afet anında toplanma ve barınma alanı olarak da kullanabileceğimiz yapılardır. Bu süreçte, 2019’dan sonra Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı yönetimindeki tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Tabii ki Üsküdar-Çekmeköy arasındaki hat daha önce yapılmış bir hattır. Dolayısıyla İstanbul’da emeği geçen; Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, o dönemki belediye başkanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve tabii ki Ekrem İmamoğlu’na, onlarla beraber çalışan tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlara, emeği geçen herkese İstanbullular adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

“GELİN EL ELE VERELİM, BİRLİKTE OLALIM”

“Burada önemli olan, yaklaşık 4,5 kilometrelik Sancaktepe-Sultanbeyli hattının tamamlanmasıyla artık Samandıra ile Sultanbeyli arasında da metroyla seyahat edebilecek olmamızdır. Buradan İstanbul’un tüm seçilmişlerine ve bürokratlarına; Valimizden kaymakamlarımıza, muhtarlarımızdan il müdürlerimize, Cumhurbaşkanımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve tüm milletvekillerine çağrımdır: Gelin el ele verelim, birlikte olalım. Sultanbeyli - Sancaktepe arasındaki metro hattında, tüm devlet erkânının ve siyasi partilerin bir arada olduğu görkemli bir açılış yapalım."

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ, EKREM BAŞKANIMIZIN KARARLILIĞIYDI”

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise, "Çekmeköy'den Sancaktepe'ye, Sancaktepe'den Sultanbeyli'ye ulaşılmasındaki en büyük motivasyonumuz, Ekrem Başkanımızın kararlılığıydı. Ekrem Başkanımız bu hattın yapılmasını çok önemsiyordu.

Burada tabii sağ olsunlar; bugün Ceyhun Bey'in, Erman Bey'in ve Büyükşehir Belediyemizin ilgili tüm bürokratlarının çok fazla emeği ve çabası var. Yıllardır Sultanbeyli'nin beklentisi olan bu metro hattının bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve buradaki çalışmadan dolayı aslında büyük bir gurur duyuyoruz. Arkadaşların hepsinin ayrı ayrı emeklerine sağlık.

Hattımız, kazasız belasız bir şekilde çok yakın zamanda tamamlanıp halkımızın hizmetine açılacak. Emek veren herkese emeklerinden dolayı teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum." İfadelerini kullandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de, “Ulaşım anlamında çok önemli bir proje. Bu da Ekrem İmamoğlu başkanımızın ayrı bir vizyonu. Umarım tez zamanda İstanbul’da daha çok proje yapacağız”

“HATTIMIZIN TÜM SİNYAL TESTLERİ TAMAMLANDI VE SERTİFİKAMIZI ALDIK”

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Pelin Alpkökin de, "Tabii ki bu hattımız bizim için gerçekten çok kıymetli. Ben burada ilk göreve başladığımda arkadaşlarımızla beraber; ‘Bu hattı nasıl açarız, kredisini nasıl buluruz, nasıl etaplandırabiliriz?’ diye üzerine çok konuştuk. Gerçekten de adım adım bütün hedeflerimizi yerine getirdik. Erman da Ceyhun da bu hatta büyüyen, yetişen ve şu anda çok önemli görevler yapan arkadaşlarımızdır. Diğer tüm arkadaşlarımızla birlikte, bu hatta en başından beri dahil olan ekip olarak çok emek verdik.

Ayrıca bu hattımızda dörtlü araç setlerimizi kullanacağız. Hat uzadığı için yolcu kapasitesini artırmak amacıyla diğer hattan da araç çektik. Şu an aslında hattımızın tüm sinyal testleri tamamlandı ve sertifikamızı aldık; ancak buraya ek olarak koyacağımız araçların testlerini yapıyoruz.”

“SÜRÜCÜSÜZ METRO İLE ÜSKÜDAR'DAN SULTANBEYLİ'YE 50 DAKİKADA GELEBİLECEĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR HATTIMIZ OLACAK”

Alpkökin, “Bazı ufak tefek elektronik işlerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz ve yukarıda da gördüğünüz gibi istasyon çevresi, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. İnşallah bayramdan önce bu hattımızı da açacağız. Sürücüsüz metro ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye 50 dakikada gelebileceğimiz çok önemli bir hattımız olacak. Çok fazla entegrasyonu olan, çok önemli bir ulaşım ağıdır. Hattımızı açtıktan bir süre sonra da Ulaşım Dairemizle çalışıp, bu hattın besleme hatlarıyla koordinasyonunu sağlayacağız.

Yolcularımızı bu hatta alarak bölgeyi plastik tekerlekli araçlardan kurtarmak ve yukarıdaki trafiği rahatlatmak adına İETT araçlarımızı da yeniden düzenliyor olacağız. Ama önce hattımızın işleyişini bir görmemiz gerekiyor. Bu hattımız aynı zamanda, yine bu yıl açacağımız Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımızla da entegre olacak. O hattı da inşallah bu yılın sonunda açacağız."

İnceleme gezisi peron alanının gezilmesi ve katılımcıların toplu anı fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

