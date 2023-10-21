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Yeniden Refah Partisi'nden geziye tepki...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2023 Cumartesi 13:19
Yeniden Refah Partisi'nden geziye tepki...
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Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Metin Türk'ten açıklama...

Ülkemizde yaşadığımız zorlu dönemlerde, ekonomik sıkıntılar ve ulusal yas ilan edilmişken, belediyemiz mecliste borçlanma taleplerinde bulunurken, bu tür bir harcama ve gezi tercihini anlamakta zorlanıyoruz diyen, Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Metin Türk ON2AY Gazetesi'ne yazılı bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edilmesinin ardından Türkiye'nin her yerinde etkinliklerin iptal edildiğine vurgu yapılarak, Bahçelievler Belediyesi Başkan Hakan Bahadır'ın önderliğinde, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin İspanya'ya gezini iptal etmemesine tepkiler büyüyor.

Yeniden Refah Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Metin Türk ON2AY Gazetesi'ne yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

Ülkemizde yaşadığımız zorlu dönemlerde, ekonomik sıkıntılar ve ulusal yas ilan edilmişken, bu tür bir harcama ve gezi tercihini anlamak gerçekten zor. Belediye meclisinden talep edilen borçlanmanın ve bütçenin aşıldığı bir zamanda böyle bir geziye harcanacak kaynakların daha faydalı bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Toplum olarak, kamu görevlilerinin ve belediyelerin sorumluluklarına odaklanmalarını bekliyoruz. Bu tür harcamaların, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için daha iyi bir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Gezi konusundaki kararların, toplumun genel beklentilerine daha duyarlı bir şekilde ele alınmasını umut ediyoruz

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