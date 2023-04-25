Bahçelievler Belediyesi çalışanlarının hayal kırıklığı...

Bahçelievler Belediyesi'nin memur ve işçi olmak üzere toplam 2840 çalışanına alış-veriş yapmaları için verdiği kartların boş olmasına ve banka promosyonlarının verilmemesine tepkiler büyüyor.

Bahçelievler Belediyesi memur ve işçi olmak üzere toplam 2840 çalışanına, ilçede anlaşma yaptığı esnafla alış-veriş yapmaları için "Bizim Esnaf Bahçelievler Belediyesi" kartı dağıttı. Ramazan ayının ikinci haftasında dağıtılan kartı alan personel anlaşma sağlanan esnafa gittiğinde hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü, personele verilen alış-veriş kartlarına para o gün bugündür yüklenmemiş.

on2aybahcelievler.com haber sitesi ihbar hattını arayan belediye çalışanları şikayetlerini şöyle dile getirdi:

Bahçelievler ilçe sınırları içersinde alış-veriş yapmamız için bazı esnafla anlaşma yapan belediyemiz dağıttığı "Bizim Esnaf Bahçelievler Belediyesi" kartlara para yüklemesi yapmadı. Bütçemize katkı sağlayacağını düşündüğümüz kartlara verildiği günden beri beş kuruş para yüklenmedi. Bulunduğumuz çevrede anlaşma sağlanan esnaf yok, kilometrelerce yol parası vererek gittiğimiz esnaftan da alış-veriş yapamıyoruz. Çünkü kartın içinde para yok. İnanınki şuan hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ramazan bitti, bayram geldi, hala kartlarımız boş. Ekonomik kriz yaşadığımız bugünlerde duygularımızla oynuyorlar. Yazıktır, günahtır.

Sizlerin vasıtasıyla belediye çalışanlar olarak bir mazeretimizi daha bildirmek istiyoruz: Banka promosyonlarımızı hala alamıyoruz. Neden vermediklerini hala öğrenemedik. Duyumlarımıza göre çalışanların promosyonlarını deprem bölgesine gönderildiği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Bizlere hiç açıklama yapılmıyor.