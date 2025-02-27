ON2AY Haber Sitesi'nin haberine göre, Bahçelievler Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı 30 yıl sonra sokakta kaldı. Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı'nı boşalttı. Bahçelievler Belediyesi çalışanları tarafından mahalle muhtarlığının eşyaları sokağa çıkarıldı.

BAHÇELİEVLER'DE İKİNCİ MUHTARLIK VAKASI

Şirinevler Mahalle Muhtarlığını da yerinden çıkarmasıyla gündem olan, şimdi de Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığını yerin çıkaran Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a mahalle halkı tepkili...

Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlık Merkezi binasının bir bölümünde 30 yıldır hizmet veren mahalle muhtarlığının eşyaları, belediye tarafından yer gösterilmeden sokağa çıkarıldı.

'BANA VE MAHALLE HALKINA ZULÜM YAPILIYOR'

ON2AY Haber Sitesi mikrofonlarına konuşan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Süleyman Çiçek, "Bahçelievler Belediye Başkanı Radyolog Doktor Hakan Bahadır, beni bu Ramazan ayında, insanlara, mahalleme hizmet etmemem için 30 yıllık muhtarlık binası olan yerimden çıkarıyor. Burası onun yeri değil, hazine malı. Halkıma hizmet etmek için, bundan sonra seyyar muhtarlık yapacağım. Bahçelievler belediye başkanı bana ve cumhuriyet mahallesi halkına zulüm yapıyor" dedi.

MAHALLE HALKIDA TEPKİLİ

Muhtarlık binası boşaltılırken muhtara destek amaçlı gelen mahalle halkı ON2AY mikrofonlarına konuştu:

Mahalle halkı, "Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan mahalle muhtarımızdan memnunuz. Yerinden çıkarılmasını istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Bahçelievler Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Funda Nur Demirkol Kanmaz, kendisinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtar azası olduğu öğrenildikten sora işten çıkarıldığını iddia etti.

Kendisinin kişisel sorununu bize neden yansıtıyor, biz neden mağdur kalıyoruz diyen mahalle halkı, "Biz ailece AK Partiliyiz. Burada verdiği mücadeleyi kendi işinde verseydi, keşke. Sonuna kadar muhtarımızın arkasındayız. Bu durumun kişisel olduğunu düşünüyorum. Bu kapıya gelen boş çıkmıyor. İnsanlar memnun. Muhtarı zengini de fakiri de seviyor. Bırakın, işini yapsın" dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)