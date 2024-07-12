FERİDUN AYKUT: BİZ HAKAN BAHADIR'IN KURŞUN ASKERİ DEĞİLİZ DEDİ...
Feridun Aykut Şunları söyledi "Temmuz Ayı Bahçelievler Belediye Meclis Toplantısının 2.Birleşiminin Bir Maddesi de Meclis Grubunun spor kulüplerine yardım konusunda Belediye başkanı Hakan Bahadır'a yetki verilmesi maddesi idi.
Biz spor kulüplerine yapılacak olan yardım konusunda belediye yönetiminin teklifi meclise sunulsun,hakkaniyetli ve adil bir yardım taksimi olacak ise elbette ki CHP grubu olarak buna evet diyeceğimizi ifade ettiğimiz halde başkan meclisin karar verme yetkisinin kendisine verilmediği için Türkiye Hollanda milli maçının açık alanda izlenmesi ortamında devre arasında sahneye çıkarak gerçek dışı bir konuşma yapıp CHP meclis grubu olarak spor külüplerine yardımı engellediğimizi söyleyerek grubumuzu halk'a yuhallatı.
Bunun doğru olmadığını bir çok mecrada ifade ettik.İstanbul Times Medya grubu olarak sizin yayın interlandınız daha geniş olduğu için sizede olayı olduğu gibi doğru şekilde anlatmak istediğim için yayınınıza çıkma gereği duyduk. Bize ekranlarınızı ve sayfalarınızı açtığınız için teşekkür ederim şeklinde konuştu".
Aykut sözlerini şu şekilde tamamladı "Hiç kimsenin Bahçelievler halkımıza ve spor külüplerimize yalan yanlış bilgi vermesini istemiyoruz. Temmuz ayı Bahçelievler Belediye Meclis güdeminin bir maddesi de spor külüplerine yardım yapılabilmesi için Meclisin kendi yetkisinde olan karar verme yetkisini başkan'a devir etme talebi vardı.
CHP Meclis üyeleri olarak kendi karar verme hakkımızı rakip partinin Belediye başkanına vereceksek neden halkımız bizi meclis üyesi seçti diyerek bu teklifi red ettik.
Başkan bunu kabullenecek yerde doğru olmayan bir şekilde tek taraflı olarak Milli Maçın devre arasında sahneye çıkıp sanki biz spor külüplerine yardımı engellemişiz gibi konuşarak bizlerin gözü önünde halk'a bizi yuhalatmasını kesinlikle kabul etmiyoruz.
İşte artık meclis toplantıları saptırılıp halk'a yanlış bilgi verilmemesi için Eylül 2024'den sonra Bahçelievler belediyesi meclis toplantları canlı şekilde yayınlanması için meclis çoğunluğumuz ile karar aldık.
Bu Vesileyle Belediye Başkan Adayımız, Emine Gülizar Emecan'a,Meclis Grup Başkan vekilimiz, Gencay Özcan'a,CHP Bahçelievler İlçe Başkanımız Danış Akpolat'a,CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim şeklinde konuşan Aykut İstanbul Times Tv 'ye teşekkür ederim diyerek sözleri bitirdi.
VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Editör: Hüseyin Çetiner