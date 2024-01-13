EN ÇOK SOKAK RÖPORTAJI YAPTIĞIMIZ İLÇELERİN BAŞINDA BAHÇELİEVLER GELİYOR …

Haberlerimizde her zaman tarafsız ve özgür olmaya gayret ediyoruz.Yerel yönetim seçimlerinde seçmen sürekli içinde olan adayları daha çok tercih ediyor. Yaptığımız gözlemlerde ve seçmenin bize kamera arkasında aktardığı bilgilere göre İstanbul Bahçelievler ilçesinde 2009 yerel yönetim seçimlerinde Ak Parti % 49.89 ile 169.414 oy alırken 2.olan parti CHP ise % 45.23 ile 153.578 oy alarak 15.836 oy ile seçimi kaybetmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Mehmet Osmanoğlu

15 YILDIR İSTANBUL’UN EN BÜYÜK MAHALLERİNDEN BİRİSİ OLAN HAHÇELİEVLER SİYAVUŞPAŞA MAHALLE MUHTARI VE TÜM İSTANBUL DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI OLAN SELAMİ AYKUT ADAY OLURSA 15.836 OY FARKINI KAPATIP SEÇİMİ KAZANABİLİR…

Selami Aykut’un CHP Bahçelievler’de Belediye başkan adayı olması halinde ilk olarak ilçenin 11 mahalle muhtarından bir çoğunun desteğini alacak.

Akabinde İstanbul’un 963 Mahalle muhtarından önemli bir kısmından destek göreceği kesindir.

Bir muhtarın belediye başkan adayı olması camiada ciddi sinerji oluşturacağı biliniyor.

Selami Aykut 2009 yılında aday olduğu zaman 30 yıllık muhtara karşı seçimi kazanmıştı.3 seçimdir üst üste ciddi bir oy alarak Ak Parti ve CHP’den sonra en yüksek oyu alan kişi olarak CHP’de Bahçelievler’de Belediye başkan adayı olur ise seçimi kazamaya en yakın aday olarak görülen kişi olarak adı ön plana çıkıyor.

SEÇİM DOĞRU ADAY İLE KAZANILIR…

Mahalli idareler seçiminde aday çok önem arz ediyor. Bir muhtar sürekli mahalle halkı ile iç içe olan kişidir. Hem muhtar hem de Muhtarlar Federasyonu başkanı olan bir kişinin aday gösterilmesi sadece aday gösterileceği ilçede değil İstanbul’un 39 ilçesinde muhtarı Belediye başkan adayı yapan Partiye ciddi bir ilgi alaka uyandırır.

İstanbul Bahçelievler halkı nezdinde yapılacak geniş bir ankette Siyavuşpaşa Mahalle muhtarı Selami Aykut’un doğru aday olabileceği konuşuluyor.

SELAMİ AYKUT HAKKIDA KISA BİR ÖZGEÇMİŞ

2009 Yılında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı Seçildi. 2010 yılında İstanbul valiliği Sosyal yardımlaşma vakfı mütevelli üyeliğine seçildi. 2011 Yılında İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı Seçildi. 2017 Yılında Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı seçildi. 2022 TÜM-MUHTAR-SEN kurucu başkanıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)