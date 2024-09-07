HEP MUTLU OLUN GENÇLER

Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi içnde yer alan Eren Korusu Kır bahçesinde yapılan nikah törenine önemli isimler katıldı.Nikah şahitleri içinde CHP önceki dönem milletvekili ve 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde CHP Bahçelievler Belediyer başkan adayı olan Emine Gülizar Emecan,eski Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Kasap'ın olduğu seçkin bir topluluk nikahın resmi şahidi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

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