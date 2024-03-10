31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Ayaztepe Derneği Başkanı Hikmet Göksu, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu toplantıda Ayazağalı gençlerin talep ve önerilerini dinleyen Aksu, Ayazağa’da hayata geçireceği projelerini anlattı. Ayazağa’nın ötelenmiş olmasına artık son vereceklerini belirten Aksu, ‘Ayazağa’da yaşayan komşularımız bizim yönetimimizde hak ettikleri hizmetlere kavuşacak. Hayata geçireceğimiz tüm projelerimizde görüş ve önerilerini alacağız. Sizin onayınızla hayata geçireceğimiz projelerle Ayazağa’yı yaşam kalitesi yüksek bir bölge haline getireceğiz’ dedi.

‘Gençlerimize iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışacağız’

Ayazağa Bilim Merkezi, Ayazağa Yaşam Vadisi, Ayazağa Taziye Evi, meslek edindirme kursları, tıp merkezi, öğrenci yurdu, sosyal ve spor aktivite alanları, ulaşım, sabit pazar alanları, gibi bir çok hizmeti Ayazağa’ya taşıyacaklarını ifade eden Aksu, ‘Gençlerimizin yaşadığı ve bizden beklentilerinin farkındayız. Onların hak ettiği yaşam alanlarını yaratacağız. Bize inanın ve güvenin. Gençlerimize iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışacağız’ diye konuştu.