Ankara emlak piyasası, Ekim 2025 itibarıyla dikkat çekici bir konut stoku artışı kaydetti. Başkent'te satılmayı bekleyen konut sayısı 90 bin 500 adede ulaşarak önemli bir eşiği aştı.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında konut arzında yüzde 15,5'lik kayda değer bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl 78 bin seviyesinde olan satılık konut arzı, bir yıl içinde 12 bin 500 adetlik bir yükselişle rekor seviyelere ulaştı.

Arz-Talep Dengesi Kurulamıyor: Fiyat İnatçılığı Sorunu

Elips Haber’de yer alan habere göre, piyasadaki bu stok fazlalığına rağmen uzmanlar arz, talep ve fiyat arasındaki beklenen dengenin henüz sağlanamadığını belirtiyor. Konut arzını artıran temel faktörler ise yeni projelerin tamamlanıp sürekli olarak piyasaya girmesi, göçmenlerin geri dönüşleri ve deprem sonrası konut teslimleri nedeniyle şehir dışına yaşanan tersine göç hareketleri ve konutlarını satıp sermayelerini emtia veya mali piyasalara aktarmak isteyen mülk sahipleri olarak sıralanıyor.

Gayrimenkul analistleri, dengeyi bozan en önemli unsurun, ilan sitelerindeki nominal fiyatların satıcılar tarafından 'gerçekleşmiş satış fiyatı' gibi algılanması olduğunu vurguluyor. Bu algı nedeniyle satıcılar fiyatlarında direnmeye devam ediyor. Satılık ilanların kapanma süresinin 100 ila 150 güne çıkması, bu fiyat inatçılığının somut bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Asıl Sorun Arz Kıtlığı Değil, Alım Gücü

Veriler, Ankara'da konut arzında bir kıtlık olmadığı gerçeğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hükümetin başlattığı ve 500 bin konut hedefleyen 'Ev Sahibi Türkiye' gibi kampanyaların amacı konut arzını artırıp fiyatları düşürmek olsa da, mevcut stok rakamları arzın yeterli olduğunu gösteriyor.

Asıl sorun, ilan sitelerindeki yüksek nominal fiyatların yarattığı 'konut balonu' algısıdır. Bu durum, fiyatlar makul seviyelerde olsaydı ev sahibi olabilecek geniş bir kesimin gelir sıkıntısı nedeniyle konuta erişememesine yol açıyor.

TOKİ Hamlesiyle Stok Artışı ve Fiyatlarda Denge Beklentisi

Öte yandan, TOKİ'nin Ankara için açıkladığı 30 bin 700 yeni konut projesi beklentisi, piyasada "ertelenmiş talep" yaratacağı için kısa vadede konut stokunun daha da artması öngörülüyor.

Bu stratejik hamlenin, özellikle sabit ve alt gelir gruplarına yönelik konut fiyatlarının zamanla denge rakamlarına oturmasına katkı sağlaması bekleniyor.