İŞTE O MESAJI YORUMSUZ OLARAK YAYINLIYORUZ

Değerli Hemşehrim Şamil Bey,

25 yıl ülkeyi yönetip, ondan sonra ağlama hakkınız yok!

Göstere göstere gelen acı bir sonu yaşıyoruz;

1) Öğretmen yetiştirdiniz mi?

2) Müfredata erken yaşta aile kurmakla ilgili bir ders koydunuz mu?

3) Neden evlenilir? Nasıl Evlenilir? Evlenince ev nasıl yönetilir' i gençlere verdiniz mi?

4) Milletvekili olarak kendinize sağladığınız ballı lokma tatlısı kaynakların binde birini evlenecek gençlere sağladınız mı?

5) Kadın istihdamı diye hep birlikte seferberlik ilan ederken, kadını evden almanın, anneliği iptal edeceğini düşünüp, hesap edebildiniz mi?

6) İşadamlarına ücretin asgarisi olmaz. Asgari ücret insanlık suçudur. Sermaye hep sizin lehinize artıyor. Çalışan eziliyor ve gittikçe fakirleşiyor. İşte bu yüzden karı koca çalışmak zorunda kalıyor. diyebildiniz mi?

7) Çalışanların hakkaniyetli bir ücret alabilmesi için, milletvekilleri maaşlarını arttırdığınız gibi, bir düzenleme yaptınız mı?

8) Erkek çalışana hakkını tam verdiğinizde, eşini çalıştırmak zorunda kalmayacağını düşündünüz mü?

9) TOKİ'nin kültürümüze, örfümüze, geleneğimize ve insaniyetimize uymayan dikey konutlarını yaygınlaştırırken, bu kutucuklarda, Geniş Ailenin yok olacağını aklınıza getirdiniz mi?

10) Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekiyor diyor Kızılderili'ler. Köyden kente göçü önleyici projeler geliştirdiniz mi?

11) Türkiye'nin 2 büyük putu var; Sınav Putu ve Üniversite Putu! Büyün çocuklarımıza üniversite hayali vererek, onların 15-20 yıl akademik kariyer peşinde koştururken, hem sanayiye ara eleman hem de aileye eş ve çocuk yoksunluğu yaşayacağımızı düşündünüz mü?



1000 anneden 20 yıl önce 24 bebeğimiz olurken

Şimdi 12 bebeğimiz oluyor.

20 milyon genç evlilik çağına gelmiş ama evlenmiyor

5 milyon ev genci evde bomboş sığıntı, hiçbir iş yapmıyor, okumuyor, çalışmıyor...

Bütün bu sorunları körükleyen sosyal medya, TV programları ve sanatçı geçinen taifeye destekleri verip... Davetlerde onları pohpohyalıp... İzzet, ikram ve maişete boğup...

Ondan sonra ağlamak, bana çok samimi gelmiyor...

Diriliş Dizi'inde başrol verip, milyonlarca dolarlık ulufeye boğduğunuz

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle beraber Dubai'ye taşındı.

Çocuklar o kültürde büyüsün diye...

Sonra kültür, sanat, edebiyat, eğitim, şehirleşme'de bir neden yokuz... diye ağlıyor içimiz...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)