Bayrampaşa’da Pompalı Tüfek İle Yaralama…

İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde S.A. Adlı Kişi Pompalı Tüfekle Kavgalı Olduğu S.S Adlı Kişiye Ateş Açıp Olay Esnasında Orada Bulunan S.S, D.D ve Olaya Müdahaleye Gelen Görevli Polis Ekipleri Devriye Birim Amiri Komiser K.E.B. Yaralandı…

Sağlık Ekipleri Tarafından Önce Bayrampaşa’ya Ardından Bağcılar Devlet Hastanesine Kaldırılan Yaralılar Tedavi Altına Alındı. Polis S.A.’yı Kullandığı Pompalı Tüfekle Birlikte Kıskıvrak Yakalayarak Gözaltına Aldı. 5 Suç Kaydının Öğrenildiği Şüpheli S.A Emniyetteki Sorgulaması Ardından Tutuklanmak Üzere Savcılığa Sevk edildi.

Aynı Zamanda Polis Derneği Başkan Yardımcısı TV Programcısı Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteleri Kurucusu Gazeteci Yazar Yılmaz Birinci Meslektaşımızın Oğlu Olan Komiser Kürşat Emre Birinci Kardeşimize Geçmiş Olsun Dileklerimizi İletir Acil Şifalar Dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)