Ak Parti'nin Zeytinburnu Adayı Yeniden Ömer Arısoy Oldu
31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde 4 dönem, 20 sene Zeytinburnu Belediye başkanlığı yapan Murat Aydın 'dan sonra Kültür Bakan yardımcısı iken Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak ilan edilmiş ve CHP Adayı Dr. Adil Emecan' a karşı 6.539 oy farklı ile seçimi kazanmıştı.
ZEYTİNBURNU'NDA KIRAN KIRAN' BİR SEÇİM OLACAK,AK PARTİ,CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ ADAYLARI FENA ASILMIŞ DURUMADA BAKALIM KİM KAZANACAK ?
Bugün Saat 14.00'da (20.01.2024) Haliç Kongre merkeszinda yapılan olan 39 ilçe beleidye başkanı açıklama töreninden önce kulislere yansıyan bilgilere göre Ak Parti'nin Zeytinburnu adayı olarak yeniden Ömer Arısoy olduğu konuşuyor.
İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu
ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK RENKLİ VE KIRAN KIRAN'A BİR SEÇİM BİZİ BEKLİYOR
31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinde Ömer Arısoy CHP Adayı Dr. Adil Emecan' a karşı 6.539 oy farkı ile seçimi Kazanmıştı.
CHP 200 bin'e yakın seçmenin olduğu bir yerde bu kadar küçük bir oy fark ile seçimi kaybetmiş olmaktan ötürü,2024 seçimini kazanırız umudu doğdu.
Ak Parti kaybetmemek için CHP Ve Yeniden Refah Partisi 'de kazanmak için motive olmuş durumda.
31 Mart 2024'de kimin kazanacağına 190'.000 Bin'e yaklaşan seçmen sayısı ile Zeytinburnu halkı karar verecek.
Zeytinburnu Merkezli bütün yayın mecraları ile günlük 3 milyon kişiye ulaşan bir Yayın Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra' da şahsi siyasi görüşümüzü hiç bir zaman medya grubumuzun çalışmalarına karıştırmadık bundan sonrada karıştırmayacağız.
Biz İstanbul Times Yayın grubu olarak bütün siyasi partilere kurulduğumuz 6 Şubat 2008'den bu yana hep eşit mesafede yayın yaptık. Bu ilkemiz bu seçimde de değilşmeyecek.
Ancak emeğimize saygu duyan adaylar veya siyasi partiler'de olursa yapmış olduğumuz sokak röportajlarında kullanmak istedikleri videolarımız için telif hakkı verme anlaşmalarını yapmaya da her zaman açık olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek isteriz.
Ak Parti Zeytinburnu adayı olan Av. Ömer Arısoy için yeni dönemin hayırlı olmasını dilerken bir an önce açıklanması beklenen CHP adayı da açıklandığı zaman seçim iyice haraketleneceği bekleniyor.