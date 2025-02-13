AK PARTİ ZEYTİNBURU İLÇE BAŞKANI MUSTAFA YALÇINKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle samimi ve içten karşılamanız için size teşekkür ederim. Siz ilçemesin tanıtımı için yayın mecralarınız için güzel katkılar sunuyorsunuz. Zeytinburnu’muza yaptığınız katkılar için size ve çalışma arkadaşlarınıza kendim ve partim adına teşekkür ederim.

Bizi ilçe başkanlığına uygun görüp aday yapan Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir ve onay veren genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve en önemlisi oyları ile bizi ilçe başkanı yapan delegelerimize bir kez gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim.

Bütün Parti organlarımızın olduğu gibi bizimde Zeytinburnu ilçesi olarak en büyük çalışma motivasyonumuz 2028’de yapılacak olan genel seçimde ve akabinde 2029’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde mutlaka partimizi 1.yapmak için mahalle başkanımızdan ilçe başkanına kadar hepimiz bu hedefe odaklandık.

Bu süreçte ülkemizin bugün eskisine göre Cumhurbaşkanımıza daha çok ihtiyacı olduğunu herkes gibi bizde görüyoruz. Evet bir mali müşavir olarak bütün dünya ile beraber bizim ülkemizin de bu konuda bir sıkıntı yaşadığımızı parti olarak çok iyi biliyoruz. İnşallah hep beraber ülkemizi yine eskisi gibi bolluk ve bereket içinde bir yaşam ile buluşturacağız” diyen Yalçınkaya ziyaret için Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e misafirperverlik için teşekkür etti.

Cengiz Kaçar, Abdullatif Avcı ve Yusuf Şahin’de ilçe başkanları Mustafa Yalçınkaya’ nın duygu ve düşüncelerine aynen katılıyoruz diyerek onlarda misafirperverlik için Hüseyin Çetiner’e Teşekkür ettiler.

GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER İSE ZİYARET İÇİN ŞUNLARI SÖYLLEDİ

“Zeytinburnu ilçesinin kitabını yazan bir gazeteci yazar olarak Sayın Mustafa Yalçınkaya beraberindeki heyeti kısa bir süre önce yine idare merkezi Zeytinburnu ilçesi olan Yeni Şafak gazetesi yazara meslektaşımız Hüseyin Likoğlu’nu ziyaret etmişti. Bugün de bir çok yayın mecrasını bünyesinde barındıran İstanbul Times Medya Grubu imtiyaz sahibi olarak beni ziyaret etmeleri beni memnun ve mutlu etti. Başkan kendi siyasi düşüncesini iktidar yapacak fikir ve düşüncelerini bizimle paylaştı. Biz yayın grubu olarak bu ülkenin yasalarına göre çalışan her parti ve kesimin sesine kulak veren bir mecrayız 17 yıldır. Bu Yayın anlayışımız aynen devam edecektir.

Her parti ve siyasetinin mutlaka siyasi sokak röportajlarımızdan yararlanmasını dilerim şeklinde konuşarak ziyarete katılan bütün heyet üyelerine kendisi ve yayın grubu adına teşekkür etti.

Çetiner sözlerini çiçeği burnunda Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Mustafa Yalçınkaya ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)