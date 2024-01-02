CHP 5 OCAK 2024’DE İSTANBUL ADAYLARINI AÇIKLAYACAK AK PARTİ İSE 15 OCAK’I BEKLİYOR

11 Milyon’a yakın seçmenin oy kullanacağı İstanbul partilerin iştahını kabartıyor. Çok zor bir seçim siyasi partileri bekliyor. Ak Parti yeniden İstanbul’u kazanmak için her şeyi yaparken CHP İse İstanbul başta olmak üzere mevcut büyük şehir belediyelerine yenilerini ekleyip erken seçimi zorlamak için hesap yapıyor.

İYİ BAŞKAN ADAYLARI VE MECLİS ÜYESİ SEÇİMİ YAPAN PARTİ SEÇİME ÖNDE GİRECEK

İstanbul 39 ilçesi ile Türkiye’nin çok ilçe belediye başkanı seçen ili olarak adayları en çok merak edilen illerin başında geliyor. CHP yönetimi sık sık en yüksek oyu hangi aday ile alabileceğimize inanırsak onu ilçe belediye başkan adayımız olarak ilan edeceğiz diyor.

Ak Parti genel balkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ez az hata ile İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı ve 39 ilçe belediye başkanı adayını belirlemek adına uykularından fedakarlık ettiğini herkes biliyor.

İki hafta içinde dananın kuyruğu kopacak bakalım hangi parti doğru adaylar ile seçime girecek.

İstanbul Times medya grubu olarak her gün 3 milyon kişiye ulaşan yayın ağı ile bu seçime de yapacağı sokak röportajları ile danga vuracak .

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)