Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Ekonomi Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Ece Tura Eren, İstanbul Üniversitesi (AUZEF), E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

Bugüne kadar pazarlama ve ürün yönetimi konusunda birçok markada görev alarak başarı ve deneyim kazanan Ece Tura Eren, kasım ayı itibarıyla Tüketici Ürünleri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü olarak Kärcher Türkiye kariyerine başladı. Pazarlama ve marka yönetimi, stratejik ürün geliştirme ve satın alma konularında uzmanlaşan Ece Tura Eren, çeşitli mesleklerde 15 yılı aşkın deneyime sahip dinamik, sonuç odaklı bir pazarlama profesyoneli. Aynı zamanda hem B2C hem de B2B tüketici segmentlerini hedefleyen perakende, toptan ve e-ticaret kanallarında da deneyim sahibi. Marka ve ürün yönetimi, iletişim, ürün geliştirme, dijital pazarlama, çok kanallı pazarlama ve çok uluslu marka uygulamalarında da yetenekli olan Ece Tura Eren ana dil düzeyinde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca biliyor.

Kärcher Hakkında:

Temelleri 1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher tarafından atılan KÄRCHER, bugün Ev & Bahçe ve Profesyonel ürünleri ile farklı sektör ve kullanım alanlarına yönelik temizlik ve bakım çözümleri geliştiren dev bir kuruluştur. Genel merkezi, şirketin güçlü köklerinin bulunduğu Almanya'nın Winnenden kentinde bulunan KÄRCHER; çalışan sayısı 15 bini geçen güçlü ekibi ile dünya genelinde 80 ülkede hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunmaktadır. KÄRCHER; kurumsal kültürünün en önemli parçalarından biri olarak kabul ettiği sürdürülebilirlik kavramına büyük önem vermekte, gerçek inovasyonun insanlara ve çevreye fayda sağlayan inovasyon olduğu ilkesiyle hareket etmektedir. Daha fazla bilgiyi www.karcher.com.tr adresinde bulabilirsiniz