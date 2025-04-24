-Akparti 28 Şubat post modern darbecilerine rahmet mi okutuyor ?

-23 yıllık AKP iktidarında gözden çıkardıkları üç beş kişi hariç bütün AKP siyasileri sütten çıkmış ak kaşık gibi mi ?

"Vatandaş biz bunları Allah tan korkuyorlar diye seçtik" meğer geçmişte bunların dürüstlüğü (yasama yürütme yargı medya) sistemin dinamiklerine ellerine geçirinceye kadarmış...

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu AKP bünyesinde sessiz olarak kalsaydı İstanbul Şehir Üniversitesi ne el konulur muydu ?

Ancak hükümet 3 gün sonra öyle bir risk alarak adı hiçbir zaman terör örgütleri ile bir araya gelemeyecek olan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ vari bir taktik uygulayarak hem yolsuzluk hem de terör’ e destek verdiği gerekçesi ile İBB’ nin beyin takımı ile beraber göz altına aldı. Dört gün sonrada tutuklayıp Silivri Cezaevine gönderdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Hatırlanacağı üzere FETÖ’ de eski genel kurmay başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında Terör örgütü lideri sıfatı ile dava açmış uzun süre hapiste tutmuştu..

Bir çok uzman İmamoğlu gibi birinin hiçbir zaman Terör örgütleri ile işbirliği yapma imkan ve ihtimali olmayan İBB başkanına bu sıfatı yakıştırmanın tek nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atamak için yapılmış olabilir diyenlerin sayısı az değil. Halkın ve Üniversite öğrencilerinin sert tepki göstermesi sonucu hükümet Kayyum atamaktan vazgeçti diyenler çok.

HALKIN HAKLI İSTEKLERİ İÇİN YASAKLAMA GETİRMEK NE KADAR DOĞRU ?

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını terör örgütlerine destek vermek ve yolsuzluk yaptıkları iddiası ile ADALET’ e güvenin % 15’e düştüğü bir ortamda İBB’ nin beyin takımını şafak operasyonu ile tutuklayıp hapse atacaksınız sonra da onun mensup olduğu partiye valilik diyecek ki ben miting, gösteri ve tepkinizi ortaya koyacağınız her türlü etkinliği yasakladım derse o partinin de tamam demesini beklemek doğru olur mu ?

Haliyle CHP genel başkanı Özgür Özel’de valiliğin demokratik olmayan yasaklarını kabul etmeyeceklerini ve İBB’ nin Saraçhane yerleşkesi önünde belediye başkanlarına karşı yapılan haksız tutuklamayı kabul etmediklerini söyleyerek İstanbul halkını tepkilerini göstermek için belediye önüne davet etti ve halk bu haklı talebe olumlu cevap verdiği için tam 7 gün boyunca Saraçhane İBB önü doldu taştı. Bu 7 günlük eylemlerden sonra Maltepe Mitingi ile tepkilerini ortaya koydular.

CHP İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILANA KADAR HER ÇARŞMABA İSTANBUL’UN,HER HAFTA SONU İSE BİR İLDE MİTİNG YAPMA KARARINI AYNEN UYGULANIYOR…

CHP Maltepe Mitinginden sonra İBB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve hapse atılan arkadaşları serbest kalana kadar Her hafta Çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonlarında ise bir ilde miting yapma kararı aldı.

İlk İstanbul ilçe Mitingi Belediye başkanı tutuklanıp yerine kayyım atanan Şişli Mitingi ile başladı. Daha sonra genel merkez olağanüstü kongresinin yapıldığı gün Ankara’da, akabinde belediye başkanı tutuklanan Beylikdüzü’ nde miting yapıldı.

CHP’nin son seçimde 1.007 oy aldığı Yozgat’ta ses getiren bir mitingi yaptı.

Daha sonra CHP İstanbul il başkanlığı İstiklal caddesinde Filistin’e destek yürüyüşü yapmak istedi.

Erdoğan CHP’nin Filistin konusunda niyeti temiz ve dürüst değil diyerek izin vermediklerini söyledi. Bir çok vatandaş’ ta keşke Erdoğan’da CHP’nin Filistin’e destek yürüyüşüne kendi İstanbul il başkanına sizde bu yürüyüşe destek verin deyip samimi olmadığını iddia ettiği CHP’nin oyun olduğunu söylediği bu çalışmasını iktidar, Ana Muhalefet ile el ele verip dünya’ ya kendi içimizde siyasi olarak kavgalı olsak da Zulme uğrayan mazlum Filistin halkı için el ele destek yürüyüşü yaptık deyip dünyaya daha muhteşem bir mesaj verebilecek bir ortam oluşturmak varken neden kimseye faydası olmayan destek yürüyüşüne yasak getirdik diyerek sadece Netenyahu’ya faydası olan bir ortama fırsat vermesi doğru değil dediler.

CHP ‘NİN 23 NİSAN’DA 1.MECLİSTEN ANITKABİR'E YÜRÜYECEĞİZ TALEBİNE YASAKLAMA GETİRMENİN KİME FAYDAS VAR ?

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ve CHP ‘nin kurucusu Gazi Mustafa Kemaldir Atatürk’tür.

Atatürk 105 sene önce TBMM’yi kurdu ve bu günü Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı ilan etti.

CHP’nin mevcut başkanı Özgür Özel’in ve partili arkadaşlarının böyle bir günde kurucuları olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’ e gitmek için 1.meclis binasının önünden Anıtkabir’e gitmek istemelerinin neyine yasaklama getiriyorsunuz ?

Millete, devlete, hükümete faydası olmayan saçma sapan keyfi bir yasaklama getirirseniz Mahmut Tanal cebinde çıkardığı pense ile kelepçe lastiklerini kesip bariyerleri kaldırıp Anıtkabir’ e yürümeyi sağlamasına kadar normal ne olabilir ?

Hükümet bu yasaklamayı getirip böyle gereksiz bir gerginlik oluşturmak yerine Ankara Valiliğine talimat verip 1.Meclisten Anıtkabir’e kadar olan güzergahta güvenlik önlemlerini alarak CHP’nin yürüyüşünü güvenli bir şekilde yapılmasını sağla gibi daha demokratik ve doğru olan bir şeyi yapması gerekirken HAYIR 1.Mecliten Anıtkabir’e yürüyemezsiniz deyip yasak getirdim deme kolaylığına ve keyfiliğine tevessül etmemesi gerekirdi. Bu tür baştan savma yasaklar demokrasiye ve ülkeye zarar veriyor.

İBB’YE YAPILAN OPERASYON İÇİN HÜKÜMET ÜYELERİ SIK SIK ŞİKAYETLER CHP İÇİNDE GELDİ BİZ DE GEREKENİ YAPTIK DİYOR…

Hükümetin kamuoyuna şikayetler CHP içinde geldi bizde gerekeni yaptık diyerek daha önce topal ördek yapacağız sözlerinin gereği olarak başta İBB başkanı İmamoğlu olmak üzere beyin takımını akla hayale gelmeyen suçlamalar ile şafak operasyonu ile gözaltına alıp zindan’ a atarak şimdilik İBB’yi topal ördek yaptıklarını düşünmüş olabilirler.

Yaptığımız sokak röportajlarında feraset sahibi olan halkımıza bize aynen şunları söylüyor ”Ak Partili yöneticiler sık sık biz durup dururken İBB’ ye şafak operasyonu yapmadık diyor. CHP içinde gelen şikayetlerden sonra operasyon yaptık diyorlar. Peki eski Ak Parti Genel başkanı ve başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eski Ak Parti TBMM başkanı Bülent Arınç’ ın eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek hakkında alenen canlı yayınlarda yaptıkları Ankara’yı Parsel Parsel sattın dediler neden bu ihbarları da değerlendirip şafak operasyonu yapmadınız diyorlar? Melih Gökçek’in FETÖ terör örgütüne yaptığı destekler için neden ona karşıda bir şafak Operasyonu yapıp FETÖ terör örgütüne yardım etmekten, Rüşvet, irtikap, ihaleye Fesat karıştırmaktan dava acımadınız diye sormaktan haksız mı ?

AK PARTİ YÖNETİCİLERİ ÇOK YAKINDA TOPLUMDAKİ OPERASYONLAR SADECE MUHALİF BELEDİYLERE KARŞI YAPILIYOR ALGISINI YIKMAK İÇİN KENDİ BİR KAÇ BELEDİYELESİNE DE OPERASYON YAPARSA KİMSE ŞAŞIRMASIN…

Şu an toplumda çok yaygın olan bir kanı var. Muhalefet belediyeleri sürekli İç işleri Bakanlığı Müfettişleri denetiminde oldukları için daha dikkatli hareket ediyorlar.

Oysa İktidar yani Cumhur İttifakı Belediyeleri daha korkusuz oldukları için onlarda daha büyük yolsuzlukların olma ihtimali daha yüksek iken onlarda hiç bir şeyin çıkmaması bize manidar geliyor demeleri yabana atılacak bir şüphe olmazsa gerekir.

Bugün sokaklara indiğiniz zaman bir çok kişi artık Ak Parti artık sokakların nabzını okuyamıyor eleştirileri sık sık konuşuluyor…

Ak Parti demokrasinin önünü açmak istiyorsa, adalete güveni sağlamak istiyorsa, yerli sermaye’ nin yurt dışına gitmesini istemiyorsa, yabancı sermaye’ nin ülkemize gelmesini istiyorsa daha önce kendi partisinde bakan yardımcısı olan kişinin açtığı davaları iptal edip siyasi görüşü belli olmayan yargıçların adalet duygusu ile açacakları davalar ile TRT’den canlı yapılacak açık yargılama ile gerçeklerin ortaya çıkması için ortam sağlamalı.

İki gün önce İstanbul Küçükçekmece’de onlarca seçmen’ e sorduğumuz “Ülkemizdeki Adalet Sistemine Güveniyor musunuz sorusunu sorduk, Ak Partiye oy vereceğim diyenlerin içinde bile çok sayıdaki kişi hayır dedi. Toplumda adalete güvensizliğin % 80 - 85’e çıktığını gördük.

Sonuç olarak ülkeyi yönetenler biraz daha fazla iktidarda kalmak için Ekonomi’ yi Adalet’i, Hukuku, Eğitimi zora sokacak işleri yapmayı bir an önce terk etmeleri gerekir.

Aksi halde 2009’da tedavüle çıktığı zaman 134 dolar alabilen en büyük paramız olan 200 liramız ile bugün ancak 5 dolar alınabiliyor. Yani 15 sen içinde 129 dolar uçtu gitti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)